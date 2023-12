Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году столичный Департамент городского имущества совместно с Управлением Росреестра по Москве внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения более чем о 31 тысяче обладателей ранее возникших прав собственности. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее возникшим является право, которое оформлено до 31 января 1998 года — даты вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». К таким документам относятся государственные акты и свидетельства, полученные в 1990-х годах, когда регистрацией прав на земельные участки, здания, жилые и нежилые помещения занимались разные госорганы.

«Внесение в ЕГРН актуальных сведений о ранее возникших правах на недвижимость обеспечивает гражданам защиту их имущественных интересов и оберегает от мошеннических действий. Только с начала 2023 года в Единый государственный реестр недвижимости внесены данные более чем о 31 тысяче таких правообладателей. Ранее возникшие права необходимо зарегистрировать в Росреестре, после чего собственники могут совершать сделки с недвижимостью», — рассказал Владимир Ефимов.

Он также добавил, что свои права, возникшие на объекты недвижимости до 31 января 1998 года, уже оформили почти 48 тысяч горожан.

Управление Росреестра по Москве и столичный Департамент городского имущества ведут совместную работу по выявлению правообладателей и внесению сведений о них в ЕГРН с 2021 года.

«В 2023 году удалось проанализировать информацию более чем по 155 тысячам объектов недвижимости. Для этого специалисты проверяли сведения в архивах, а также запрашивали информацию в Социальном фонде России, органах внутренних дел и записи актов гражданского состояния и других ведомствах. Всего за два года удалось проанализировать информацию более чем по 250 тысячам объектов недвижимости», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

При установлении собственников им письмом направляется проект решения о выявленных правообладателях. Если нет контактной информации, сведения публикуются на портале mos.ru. В случае отсутствия возражений через 30 дней со дня получения проекта принимается решение о выявлении правообладателя и направлении данных в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

«При регистрации ранее возникшего права в Росреестре собственник защищает свои права и законные интересы при распоряжении объектом имущества. Из-за отсутствия достоверных сведений в ЕГРН правообладатель, например, при продаже квартиры не сможет подтвердить факт своего владения покупателю на актуальную дату. Чтобы зарегистрировать ранее возникшее право самостоятельно, нужно обратиться в центры госуслуг “Мои документы”, подать заявление и ранее полученный документ, удостоверяющий право на объект недвижимости. Услуга предоставляется бесплатно, государственная пошлина за нее не уплачивается», — пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI