В Эрмитаже при поддержке «Роснефти» открылась обновленная экспозиция «Культура и искусство Китая»

При поддержке НК «Роснефть» в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылись три зала обновленной экспозиции «Культура и искусство Китая», посвящённые периоду эпохи Цин XVII–XIХ веков. Экспозиция размещена в Главном музейном комплексе.

«Роснефть» традиционно поддерживает масштабные культурные проекты. Ранее при участии Компании в Эрмитаже с большим успехом прошли выставки «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания». Кроме того, в музее также работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».

Эпоха Цин (1644–1911 гг.) занимает особое место в истории и культуре Китая. Это время правления последней императорской династии и трансформации традиционной китайской культуры. Эпоха Цин подарила миру невероятные достижения китайских искусств и ремёсел. В Государственном Эрмитаже хранится великолепная коллекция декоративно-прикладного искусства последней китайской империи. Благодаря открытию новых выставочных пространств она вновь станет доступна широкой публике.

Цинские мастера достигли больших высот в резьбе по слоновой кости, дереву, бамбуку, нефриту, лаку, в литье из бронзы и работе с перегородчатой эмалью, а также в производстве фарфора и в китайской традиционной живописи. Одно из главных украшений обновлённой экспозиции — инкрустированный камнем лакированный деревянный экран, на одной стороне которого изображены «три друга зимы» (сосна, бамбук и слива), а на другой — стихи императора Цяньлуна, посвящённые ожиданию весны.

Посетители смогут также увидеть замечательную коллекцию резного камня, в числе которой нефритовый жезл исполнения желаний. На экспозиции впервые будет представлена тарелка с парой фениксов на скале, созданной к празднествам 60-летия императора Канси. Кроме того, в числе особенных предметов обновлённой галереи — большое блюдо с подглазурной кобальтовой росписью высочайшего уровня и вертикальный свиток с изображением трёх даосских бессмертных.

27 декабря 2023 г.

