В ТиНАО начал работу новый пожарно-спасательный отряд

Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание: с момента присоединения этих территорий в рамках государственной программы “Безопасный город” там было построено и отремонтировано 15 пожарных депо, в которых базируются пожарно-спасательные отряды. С 2012 года численность пожарных и спасателей в этих округах увеличилась более чем в четыре раза, превысив 1,4 тысячи человек, среднее время прибытия к месту происшествия сократилось почти в два раза», — рассказал Петр Бирюков.

Новый пожарно-спасательный отряд будет обслуживать 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения Щаповского. В подразделении работают более 80 специалистов, в его распоряжении есть современная пожарно-спасательная техника и все необходимое для проведения ежедневных занятий и тренировок личного состава. Благодаря появлению пожарного депо в поселении Щаповском время прибытия пожарных и спасателей на место происшествия сократится почти в два раза.

Глава комплекса городского хозяйства поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, который традиционно отмечается 27 декабря.

«Пожарно-спасательный гарнизон столицы — это высококлассные профессионалы, которые своей самоотверженной службой не раз доказывали, что им под силу решить задачи любой сложности. Каждый год они спасают тысячи человеческих жизней на пожарах, в ДТП и на водной акватории», — подчеркнул Петр Бирюков.

