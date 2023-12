В снег, огонь и воду: столичные спасатели — о своей работе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Преодолеть ледовую полынью, подняться на высоту и спуститься с вертолета на тросе — столичным спасателям под силу даже самая сложная и опасная задача. Днем и ночью отряды выезжают на помощь людям. За безопасностью на водоемах следят работники поисково-спасательных станций, а при возгорании на выручку придут специалисты пожарно-спасательных подразделений. Если беда застала в самом отдаленном и труднодоступном уголке столицы, помощь подоспеет с воздуха — от Московского авиацентра.

В День спасателя, который отмечают 27 декабря, рассказываем, кто всегда готов прийти на помощь в экстренных ситуациях и почему для многих это не просто работа, а призвание.

Стихия воды

За безопасностью на водоемах столицы следят сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В городе открыто 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. На них работают более 500 человек.

На страже безопасности отдыхающих на водоемах уже больше 25 лет стоит спасатель первого класса поисково-спасательной станции «Карамышево» Андрей Пинаев. В профилактическом районе его подразделения — река Москва у Хорошевского спрямления. Спасатели патрулируют территорию и отправляются на помощь в случае происшествия на воде. Вызовы поступают им от операторов службы 112 или напрямую от очевидцев.

Летом спасатели работают на катерах. Зимой они используют суда на воздушной подушке и аэролодки. Такой транспорт разгоняется от 50 до 80 километров в час, поэтому оказаться даже в самой дальней точке водоема можно быстрее чем за пять минут.

«Зимой мы используем устройство для спасения из ледяной полыньи. Выглядит оно как дорожка с двумя надувными бортами, по ней можно добраться до пострадавшего и вытащить его из воды. В работе помогают гидрокостюмы: они герметичны и защищают от холода, а за счет плотного материала позволяют удерживаться на поверхности», — рассказывает Андрей Пинаев.

Чтобы выполнять работу четко и слаженно, каждый год перед началом зимы и лета спасатели проходят переподготовку. Они отрабатывают возможные происшествия на водоемах, имитируют спасение из-подо льда.

«Зимой против нас мороз, снег и ледяные глыбы. Но это не пугает. Главное — спасти человека или животное. Например, у нас был случай: мужчина взял на зимнюю рыбалку двух сыновей. Они устроились в палатке, закрылись, и в этот момент под ними стал проваливаться лед. Мы подошли на судне и вытащили всех невредимыми. Сейчас уже понимаю, что жизни спасли. В этом и есть, наверное, наше призвание», — говорит собеседник mos.ru.

Свою историю Андрей Пинаев рассказывает с гордостью. В ряды спасателей он вступил еще в молодости, едва ему исполнилось 20. Вода всегда была его страстью, и, когда друг предложил присмотреться к профессии, сразу согласился. Андрей Пинаев был уверен, что справится. Так и случилось. Отучившись на водолаза и сдав все экзамены, мужчина устроился на станцию «Карамышево», где работает до сих пор.

В свободное от дежурств время москвич занимается на тренажерах и играет в хоккей в любительской команде района Проспект Вернадского.

Команда «На взлет!»

В опасной ситуации зачастую счет идет на минуты, тогда на помощь приходят спасатели Московского авиационного центра (МАЦ). В этом году учреждение отметило 20-летие.

Сотрудники авиацентра эвакуируют людей с мест ДТП, доставляют пострадавших в медицинские учреждения, тушат пожары, проводят аварийно-спасательные работы. В МАЦ работают свыше 400 человек, а его воздушный флот базируется на аэродроме Остафьево.

Уже больше четырех лет в Московском авиацентре служит Дмитрий Чижиков, спасатель первого класса. В профессию он пришел в 2011 году.

«Я вернулся из армии и устроился в Московскую областную противопожарно-спасательную службу. Спустя время получил высшее образование в Академии гражданской защиты МЧС России и стал старшим дежурной смены. Помогал искать людей, тушить пожары. А потом перешел в Московский авиацентр и просто влюбился в небо. Раньше ни рассветы меня так не влекли, ни закаты. А теперь, когда я на земле, обязательно на небо смотрю», — рассказывает Дмитрий Чижиков.

Вместе с коллегами он выполняет работы на пожарах, достает людей из воды и из-под завалов, отправляется на поиски потерявшихся в лесу на аварийно-спасательном автомобиле или воздушном судне.

Главное преимущество вертолетов — в их скорости. А еще винтокрылая машина может доставить спасателя в самое труднодоступное место, например в лесную чащу. При этом сажать вертолет необязательно, сотрудники обучены беспарашютному десантированию.

«Десантируемся мы обычно с высоты примерно 30 метров. Для этого у нас есть надежная веревка с креплениями и лебедка. Спасти таким образом можно, например, заблудившегося в лесу лыжника», — говорит Дмитрий Чижиков.

В арсенале воздушных спасателей — всевозможные инструменты. Для спасения на воде они применяют гидрокостюмы, а для помощи на месте ДТП используют гидравлическое и механическое оборудование: комплект крепей, домкраты, кусачки и специальный расширитель — спредер. Он помогает открыть заблокированные двери автомобиля.

«Сигнал на вылет мы получаем от диспетчера. Проверяем и загружаем оборудование, проходим инструктаж. Взлетать мы должны подготовленными. Закреплять навыки помогают регулярные тренировки. Мы моделируем возможные ситуации и отрабатываем действия на земле и в воздухе», — отмечает собеседник mos.ru.

Спасатели тренируются спускаться в определенный квадрат, ориентироваться на местности, доставать людей из автомобиля после ДТП. Для последней задачи у них есть специальный тренажер «Волга». Чтобы достать условного пострадавшего, машину можно переворачивать, распиливать и разбирать. Отдельно спасатели отрабатывают и сезонные ситуации. К зиме, например, проходят подготовку по оказанию помощи на замерзшем водоеме.

Дмитрий Чижиков тренируется и в нерабочее время. Он любит спорт и всегда держит себя в форме. А еще в свободное от дежурств время он собирает гоночную машину и воспитывает юную балерину. Спасатель сам водит дочь на занятия и поддерживает ее на выступлениях.

25 часов против огня

Уже 15 лет в столице работает Пожарно-спасательный центр. Его специалисты не только тушат возгорания, но и ликвидируют последствия дорожно-транспортных происшествий, участвуют в поисково-спасательных операциях.

Пожарный Павел Власов на службе уже больше четырех лет. В профессию он пришел по зову сердца.

«У меня уже было образование техника, но я вернулся из армии и решил, что хочу заниматься чем-то другим. Мне предложили пойти в пожарные. Я приехал в отряд, познакомился с будущими коллегами, узнал об их работе и понял — это мое. Затем прошел обучение, аттестацию и заступил на службу в пожарно-спасательный отряд № 310. Здесь я работаю и сегодня», — рассказывает Павел Власов.

Вместе с Павлом Власовым в отряде служат около 120 человек. Смена длится больше суток — дежурство они несут 25 часов. Пожарные приходят на смену в 08:30, затем — медосмотр, проверка оборудования, теоретические занятия и тренировки. А если поступает звонок от диспетчера, выезжают на вызов. Отряд № 310 работает в поселении Кленовском, но при необходимости выезжает в другие районы столицы. На дорогу у пожарных не больше 10 минут.

В арсенале специалистов есть самое современное оборудование. Убедиться, что все потушено, помогает тепловизор, а определить содержание едкого газа — газоанализатор. А еще на службе пожарных — похожий на лом ручной инструмент «хулиган» и гидравлический расширитель, который пожарные ласково называют «жужа». Так его прозвали за издаваемое при работе жужжание. «Хулиган» помогает открывать запертые двери домов, а «жужа» — автомобилей.

«Помню был случай: мы приехали на пожар, а дом закрыт. Воспользовались “хулиганом”, оперативно нашли очаг, начали тушить и параллельно искать жильцов. По нашей информации, в доме оставался дедушка. А его нет нигде. Смотрим, а он с улицы заходит. Счастливый, что беда его стороной обошла, благодарит нас. Второй день рождения, получается», — вспоминает Павел Власов.

Быть готовыми к любым ситуациям пожарным помогают тренировки. Они регулярно повышают квалификацию и сдают нормативы. А еще для спасателей проходят разнообразные профессиональные конкурсы. Для Павла Власова соревнования — настоящее хобби. К ним он тщательно готовится, продумывает стратегию и рассчитывает каждый этап. Например, уже трижды он участвовал в состязаниях «Вертикальный вызов» — подъеме в полной экипировке на верхние этажи многоэтажек. В этом году на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге этажей было 39, а это 936 ступеней. Павел Власов преодолел их за 6,5 минуты. Команда, в которой выступал наш собеседник, вошла в десятку лучших.

Свободное время пожарный уделяет хозяйству: разводит на даче поросят, кур и уток, а с приходом последней недели декабря готовит дом к Новому году. В это время он советует москвичам помнить о правилах безопасности: не зажигать бенгальские огни в квартире и не оставлять детей без присмотра.

