В Некрасовке построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену

На юго-востоке Москвы построят детско-взрослую поликлинику по новому московскому стандарту. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Началось строительство нового здания детско-взрослой поликлиники с травматологическим пунктом и отделением стоматологии на 750 посещений в смену в районе Некрасовка вблизи Зенинского шоссе. В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями. Строители продолжают разработку котлована и устройство свайного поля. На объекте уже развернут бытовой город, штаб строительства с подключением от временных источников электро- и водоснабжения, устройства водоотведения, а также установлены ограждения. Новая поликлиника станет одной из самых крупных — ее площадь составит около 15 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать два отделения: детское и взрослое. Для каждого из них сделают собственный вход. В новой детско-взрослой поликлинике откроются отделения детской стоматологии и женской консультации. Это позволит жителям посетить необходимых специалистов в шаговой доступности от дома», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Цветовое решение фасадов будет соответствовать новому стандарту московских поликлиник. Для их облицовки используют алюминиевые панели — экологичный, прочный и износостойкий материал. Он защищает от влаги, обладает стойкостью к температурным перепадам и агрессивным воздействиям окружающей среды и повышенной звукоизоляцией. Монтаж вентилируемых фасадов в сочетании с утепляющими слоями и воздушной прослойкой повышают звукоизоляцию помещений и защищают их от уличного шума.

В здании разместятся детское и взрослое отделения, травматологические пункты для взрослых и детей, а также отделение стоматологии. Потоки пациентов не будут пересекаться.

В медицинском учреждении сделают понятную навигацию, а кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные расположатся на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. На первом этаже обустроят кафе, а для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, сделают зоны комфортного ожидания с игровыми. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, в кабинетах будет стоять эргономичная мебель для комфортной работы.

Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому.

«Как ранее отмечал Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», — отметил Рафик Загрутдинов.

