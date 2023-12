В Москве пройдут три выставки Зураба Церетели, приуроченные к 90-летию художника и скульптора

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве пройдут три выставки работ Зураба Церетели. Они приурочены к 90-летию художника и скульптора.

Живописные произведения будут представлены в экспозициях «Церетели. Живопись» в галерее «Здесь на Таганке» с 27 декабря по 25 января и в галерее «Китай-город» с 30 декабря по 4 февраля. Эмаль и скульптуру малых форм можно будет увидеть в галерее «А3» с 17 января по 11 февраля на одноименной выставке. Вход свободный.

Выставка «Церетели. Живопись» представит живописные работы художника. Картины мастера обладают ярким характером, совмещая в себе разные стили и направления. Автор раскрывает масштаб и величие своих живописных идей в формах повседневной жизни. Он стремится передать простую красоту с нотой фантазии в бытовых натюрмортах.

Живопись Зураба Церетели — динамичная и энергетическая среда, наделенная эмоциями, которые считываются с полотен. На первый взгляд сюжеты предельно просты, но для художника большую роль играет метафоричность произведений, момент загадки и таинственности. Важную роль в живописи Зураба Церетели играют традиции, народная культура и смех. Через гротеск автор раскрывает ту самую метафору и таинственность своих произведений. Романтическая фантазия и магический реализм — часть художественной концепции мастера.

Зураб Церетели — грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года — президент Российской академии художеств. Он основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели. Он автор более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства.

