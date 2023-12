В Москве появится 12 производств в рамках масштабных инвестиционных проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В этом году город заключил с инвесторами договоры аренды земельных участков, по которым предприниматели возведут 12 производственных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

«Промышленность в Москве продолжает развиваться, в том числе благодаря поддержке города. С начала 2023 года для строительства новых производств город предоставил инвесторам 12 земельных участков общей площадью 46,8 гектара по льготной ставке один рубль в год. В результате в столице появятся заводы по выпуску стройматериалов, косметики, продуктов питания, кормов для животных, на которых смогут трудоустроиться около 6,5 тысячи человек», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С марта 2022-го в столице действует мера поддержки предпринимателей, которая позволяет им получить землю в аренду за один рубль в год для расширения или создания производств в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Благодаря ей предприятия могут быстро наладить выпуск важной для города продукции.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, договоры аренды земельных участков заключаются на пять лет. В течение этого времени инвестор должен полностью завершить строительство предприятия.

«В 2023 году земельные участки для создания и расширения производств были выделены в восьми административных округах столицы, больше всего — в ТиНАО — 34,6 гектара. Так, на территории 27,4 гектара в поселении Щаповском появится пищевой кластер. На участке 5,8 гектара в поселении Марушкинском планируется возвести завод по производству стройматериалов, а на участке площадью 1,45 гектара в поселении Вороновском — по выпуску технологического оборудования», — рассказал Максим Гаман.

В будущем в городе также появятся предприятия по выпуску мясных консервов, молочных продуктов, хлеба и кондитерских изделий, косметических средств, одежды, а также по производству строительных материалов, комплектующих для крупногабаритных жилых модулей и другой продукции.

«Например, недавно город заключил договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год с производителем деревянных модулей, необходимых для строительства и ремонта. Новое предприятие разместится на земельном участке площадью 0,7 гектара на юго-востоке города. Ежегодно там будут выпускать свыше 110 тысяч квадратных метров изделий. Кроме того, на производство смогут трудоустроиться 150 человек», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

