В ДНР открылся центр «Мой бизнес»

? Донецкой Народной Республике при поддержке Правительства ДНР состоялось торжественное открытие центра «Мой бизнес». Предпринимателей познакомили с действующими программами поддержки бизнеса и способами их получения, рассказали о возможностях консультационной площадки.

«Это первый центр, открытый в Донецкой Народной Республике. Здесь планируется оказывать много образовательных, консультационных услуг, можно будет получить меры поддержки в виде поручительства по кредитам и микрозаймам. Предприниматель, приходя в центр «Мой бизнес», сможет узнать ответы на все свои вопросы, которые касаются его бизнеса или проекта. Совместно с профильными ведомствами будем дополнять услуги», – отметил заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Зверков и призвал всех предпринимателей Республики посетить центр, даже если нет понимания, какая именно мера поддержки нужна.

Заместитель руководителя Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Сергей Демиденко рассказал о возможностях консультационной площадки центра «Мой бизнес», где в режиме «одного окна» предприниматели смогут решить различные задачи – от поиска идей и помощи в выборе правовой формы до регистрации бизнеса, предоставления готовых кейсов и инструкций из разных сфер.

Центр «Мой бизнес» станет связующим звеном между предпринимателями и органами власти. Задача — проинформировать о возможных мерах поддержки и упростить их получение при создании нового или ведении действующего бизнеса. Также в таком центре можно будет провести аудит компании, заказать маркетинговые услуги и продвижение на рынке. Центр объединит в себе все организации поддержки бизнеса в Республике.

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства работает в Донецкой Народной Республике с сентября 2023 года и уже провел более 800 консультаций для предпринимателей.

С 2019 года центры «Мой бизнес» начали открываться в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

