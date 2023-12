В ГУУ московских добровольцев поздравили с Днём спасателя

Source: MIL-OSI Russian Language News

26 декабря 2023 года в Актовом зале Государственного университета управления состоялось торжественное собрание добровольцев Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, приуроченное ко Дню спасателя Российской Федерации.

Добровольцев МГО ВСКС поприветствовали и поздравили с наступающими праздниками проректоры ГУУ Виталий Лапшенков и Павел Павловский. Проректоры вручили добровольцам благодарственные письма за помощь в проведении «Университетских смен» на территории ГУУ, а также поблагодарили за помощь в развитии студенческого спасательного движения на территории Москвы. Председатель МГО ВСКС Максим Джетыгенов вручил добровольцам благодарности от президента ВСКС Евгения Козеева.

Также Евгений Козеев передал студентам-добровольцам поздравление с Днём спасателя: «Всероссийский студенческий корпус спасателей — одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в нашей стране, объединяющая молодых парней и девушек, готовых помогать людям. Мы участвуем в ликвидации ЧС и их последствий, в гуманитарных миссиях. Многие добровольцы заступают на круглосуточные боевые дежурства в составе сил и средств пожарно-спасательного гарнизона города. Это сложная, но очень нужная работа. Спасибо за труд!»

Всероссийский студенческий корпус спасателей был образован в 2001 году по инициативе Министра МЧС того времени Сергея Шойгу. Корпус проводит систематическую работу, направленную на обучение детей и молодёжи основам безопасной жизни и спасательного дела, подготовку различных категорий граждан к действиям в сложных и чрезвычайных ситуациях.

