Владимир Строев награждён за вклад в развитие евразийской интеграции

Решением Высшего Евразийского экономического совета нагрудным знаком «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» награждается председатель Координационного совета Евразийского сетевого университета, ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

Приказ о награждении Владимира Строева за существенный вклад в развитие евразийской интеграции и особые отличия в осуществлении содействия в развитии евразийской интеграции был подписан 13 декабря.

25 декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подчеркнул высокую значимость идеи евразийской интеграции, реализацией которой в сфере высшего образования занимаются такие организации, как Евразийский сетевой университет. Среди конкретных решений Президентом Киргизии были названы программы дополнительного профессионального образования, разработанные в том числе в ЕСУ.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого университета (ЕСУ) был подписан ректорами вузов стран ЕАЭС 26 мая 2021 года на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке. Миссией университета является установление связей между вузами, органами власти, бизнесом, общественными организациями и другими акторами в рамках Евразийского экономического союза. Секретариат Евразийского сетевого университета работает на базе Государственного университета управления, а ректор ГУУ Владимир Строев является председателем Координационного совета ЕСУ.

