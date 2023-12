Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Минэкономразвития России поблагодарило региональные правительства и МФЦ за помощь в организации работы офисов «Мои документы» на новых территориях. Благодарственные письма от Министра экономического развития РФ Максима Решетникова были вручены представителям 51 региона и 18 МФЦ 27 декабря на торжественной церемонии в рамках Международной выставки-форума «Россия».

На протяжении 2023 года строительные бригады из субъектов РФ возводили и ремонтировали здания офисов госуслуг в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а специалисты российских МФЦ оказывали методологическую помощь своим новым коллегам.

«Правительство России ведет большую работу по развертыванию сети МФЦ в новых регионах: Минэкономразвития оказывает методологическую помощь сотрудникам центров госуслуг, Минстрой совместно с регионами-шефами строит и ремонтирует здания офисов. В настоящее время общими усилиями на территории 4 новых регионов работает 101 офис «Мои документы», где в комфортных условиях жители могут получить самые востребованные услуги. В следующем году работа по развертыванию сети госуслуг в соответствии с общероссийскими стандартами будет продолжена», – отметил и.о. директора департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Кирилл Албычев.

“За короткий срок Мурманская область создала в Приморске Запорожской области многофункциональный центр, рассчитанный на ежедневный прием более 150 заявителей. В нем организованы 7 окон приема заявителей, комфортный зал ожидания, предусмотрена отдельная зона для работы за компьютером, где местные жители могут самостоятельно получить услуги в электронном виде. Все для того, чтобы люди могли получать услуги быстро и комфортно,”- отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мы предоставили специалистам МФЦ новых регионов нашу авторскую программу дистанционного обучения сотрудников, которую неоднократно отмечали на федеральном уровне. Ее можно использовать для подготовки новых кадров и повышения квалификации персонала. Программа оснащена специальным игровым модулем, который позволяет в интерактивном режиме проигрывать и решать разные сценарии обращения заявителей в МФЦ», – рассказала директор МФЦ Иркутской области Анна Милицына.

«Архангельская область стала регионом-шефом города Мелитополь Запорожской области. Правительство области в лице министерства связи и информационных технологий оказывает городу практическую и методологическую помощь в создании сети госуслуг. Уже отремонтированы три отделения, ведется строительство флагманского офиса МФЦ площадью 800 квадратных метров для предоставления госуслуг в том числе в электронном формате. В этом же здании будет помещение для принятия присяги, проведения консультаций органами исполнительной власти региона, планируем открыть здесь и детскую комнату», – сообщил министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников.

Тверская область оказала шефскую помощь еще одному городу Запорожской области.

«По поручению Губернатора Тверской области Министерство экономического развития региона и сотрудники МФЦ области участвовали в организации работы офиса «Мои документы» в Бердянске. Подрядчики Тверской и Запорожской областей сделали ремонт, привезли необходимую мебель и оборудование, в июле этого года филиал МФЦ на 7 окон приступил к работе. В настоящее время мы ремонтируем второй офис МФЦ в городе, в нем будет уже 11 окон. Его открытие планируется в марте 2024 года», – заявил директор МФЦ Тверской области Денис Прудников.

“Мы открыли три отделения МФЦ в Донецкой Народной Республике. По плану нам необходимо было привести к общероссийским стандартам только офис в Харцызске, но позже мы провели работу еще в двух пригородных отделениях. Мы помогли коллегам организовать обучающие семинары для персонала, оказали содействие в выборе оборудования для оснащения офисов.

Все отделения были открыты в срок, а пока шёл ремонт, сотрудники вели прием посетителей в мобильных офисах – настолько госуслуги востребованы жителями региона”, – рассказала директор ГБУ Нижегородской области «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI