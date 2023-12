100 Дедов Морозов поздравили пассажиров московского транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пассажиров московского транспорта с приближающимся Новым годом поздравили 100 Дедов Морозов. Свое путешествие они начали со станции Нижегородская Московского центрального кольца, а завершили его в аванзале станции метро «‎Курская».

Главные новогодние волшебники проехались по Большой кольцевой, Кольцевой, Калужско-Рижской линиям, Московскому центральному кольцу (МЦК) и четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4).

«‎В прошлом году пассажирам московского транспорта понравился флешмоб Дедов Морозов, который прошел на Кольцевой линии. В этом году мы составили новый маршрут и охватили больше линий, в том числе открывшиеся в 2023 году МЦД-4 и БКЛ. Надеемся, что знакомые с детства персонажи Нового года подарили пассажирам приятное ощущение приближающегося праздника», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Флешмоб стал самым многочисленным по количеству участников за все время его проведения. В начале маршрута 100 Дедов Морозов исполнили танец под популярные новогодние песни. В поездке они подарили пассажирам 15 тысяч брендированных елочных игрушек в стилистике московского транспорта и сделали памятные фотографии со всеми желающими.

