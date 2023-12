Что почитать, во что поиграть, чему удивиться: советы на праздники для всей семьи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Лучший способ поддержать новогоднее настроение — организовать совместный семейный досуг. Московский дворец пионеров подготовил подборку праздничных книг, настольных игр и познавательных экспериментов для веселого и полезного времяпрепровождения.

Почитать

Впереди самые волшебные праздники в году. Неудивительно, что многие знаменитые рождественские истории — это сказки. Библиотека Московского дворца пионеров советует книги, которые будет интересно прочитать на зимних каникулах.

Станислав Востоков «Новогоднее чудо, или Морозов Ха. Ха».

По сюжету раз в 10 лет специальная комиссия выбирает Деда Мороза. Но вдруг происходит ошибка: на эту роль подобрали совершенно неподходящего человека. Харитон Харитонович Морозов не горит желанием общаться с детьми и вручать им подарки, доводит Снегурочку до слез и издевается над Снеговиком. Но даже самый неисправимый хулиган может перевоспитаться, если вдруг попадет в необычные обстоятельства.

Кадзуо Ивамура «14 лесных мышей. Зимний день»

«14 лесных мышей» — очень популярная в Японии серия книг о жизни трех поколений мышиного семейства: бабушки, дедушки, мамы, папы и десятка мышат. В книге «Зимний день» уместился один эпизод из жизни грызунов: пока за окном метель, мышата со старшими играют в настольные игры, мастерят и лакомятся. А когда буря стихает, отправляются кататься с горок и играть в снежки.

Фульвия Дель’Инноченти «Рыжий кот и Новый год»

Известно, что Дед Мороз — старый и добрый волшебник, который приносит подарки и ездит на санях. Но не все знают, что у него есть необычный питомец — рыжий пушистый кот по имени Руфус. Приключения начинаются, когда они отправляются вместе разносить подарки.

Свен Нурдквист «Рождественская каша»

Книга шведского художника и писателя Свена Нурдквиста рассказывает о праздничных традициях в семействе гномов. На Новый год люди должны поднести им тарелку каши, а не то случатся несчастья. Но однажды они забыли древние обычаи и гномам приходится спасать положение.

Кейт ДиКамилло «Слониха фокусника (Как слониха упала с неба)»

История, рассказанная известной американской писательницей, произошла в маленьком городке в конце XIX века. Мальчик-сирота Питер Дюшен узнает от гадалки, что его сестренка, которую он считал умершей, жива. И что приведет его к ней слониха. Мальчик не может в это поверить, потому что таких животных в их местах никогда не было. Но вскоре начинаются невероятные события.

Анна Никольская «Я уеду жить в “Свитер”»

Еще одно произведение для долгих зимних вечеров в кругу семьи рассказывает о кафе «Свитер», куда героиня, 15-летняя Юля, приходит со своими переживаниями и волнениями. Но однажды ей перестает принадлежать все, чем она дорожила, — друзья, молодой человек, успехи в школе, хорошие отношения с родителями.

Поиграть

Для холодных дней и вечеров, игротека Московского дворца пионеров предлагает достать настольные игры, которые будут интересны всей семье.

Айс-класс 2

Игрокам нужно отправлять на поле фигурки пингвинов и собирать с их помощью рыбок. Подойдет для школьников, их родителей, бабушек и дедушек. Одновременно могут играть от двух до четырех человек, партия займет 30–40 минут.

Северный круиз

В этой игре при помощи кубиков, карандашей и листочков бумаги нужно совершать арктические экскурсии на круизном лайнере и стараться завлечь на них максимальное число туристов. Можно играть как в одиночку (в качестве головоломки, раз за разом улучшая свой результат), так и компанией до шести человек. Партия уложится в 15–25 минут. Заинтересует детей старше 10 лет.

Зимняя королева

Цель — создать самую сложную последовательность из фишек — кристаллов льда на игровом поле и не дать то же самое сделать сопернику. В «Королеву» могут играть от двух до четырех человек. Подойдет для детей старше 12 лет.

Билет на поезд. Северные страны

Вариант для небольших компаний, уже освоивших простые настольные игры. Здесь нужно путешествовать по различным маршрутам и строить пути между городами России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании. Игра поможет лучше узнать географию. Подойдет для двух-трех игроков в возрасте от восьми лет, у которых есть от 30 до 45 минут свободного времени.

Имаджинариум

Игра научит взрослых и детей находить неочевидные ассоциации и порадует красивыми новогодними иллюстрациями. Придумывать свои ассоциации и отгадывать чужие в течение получаса-часа могут от четырех до семи игроков. Подойдет для ребят старше 12 лет.

Удивиться

Провести каникулы с пользой помогут научные эксперименты. Московский дворец пионеров рассказывает о самых интересных из тех, что легко поставить дома.

Гонки по вертикали

Для эксперимента потребуется обычный воздушный шарик и 10-рублевая монета. Аккуратно помещаем в него монету, надуваем и завязываем. Берем двумя руками и энергично крутим. Через некоторое время монета встанет на ребро и начнет катиться по внутренней поверхности шарика, как колесо.

Потренировавшись, можно добиться того, что она будет с одинаковой легкостью прокатываться и в горизонтальной плоскости, и в вертикальной, не падая. Но если монета остановится в верхней части шарика, то потеряет центробежную силу, которая прижимала ее во время движения, и упадет.

Любопытные шарики

Надуваем два одинаковых по размеру шарика и подвешиваем их вместе на нитях длиной около метра. Важно, чтобы они находились на уровне лиц стоящих зрителей. Ручкой рисуем на каждом шарике глаз, объектив камеры или что-то подобное. Шерстяной тканью натираем место с рисунком. Если до этого шарики висели соприкасаясь, то теперь они отлетят друг от друга и будут «смотреть» в разные стороны. Если к ним приблизиться или поднести руку, они повернутся и начнут двигаться навстречу.

Причина в том, что шерстяная ткань наэлектризовала поверхность с одной стороны — там возник положительный заряд. Теперь этот участок притягивается к объектам с отрицательным зарядом.

Шоколадный лифт

Для эксперимента нужно наполнить высокий прозрачный стакан сладким газированным напитком и опустить в него небольшой кусочек шоколада. Плотность шоколада выше плотности напитка, поэтому лакомство окажется на дне. Через некоторое время кусочек покроется пузырьками и начнет всплывать. Когда он достигнет поверхности, пузырьки лопнут и шоколад вновь погрузится на дно. Это повторится много раз подряд.

«Лифт» работает следующим образом: шоколад вместе с пузырьками газа имеет меньшую плотность, чем напиток, поэтому вместе они всплывают к поверхности. Потеряв часть пузырьков, кусочек вновь погружается на дно, где его снова облепляют пузырьки газа, и так по кругу.

Стакан на монетках

Экспериментаторам понадобится небольшая тарелка с плоским дном, стеклянный стакан, несколько монет и немного воды. Нужно наполнить стакан водой, накрыть его тарелкой, взять в руки и, придерживая ее, перевернуть вверх дном. Если поставить конструкцию на стол, жидкость не вытечет.

Чтобы усложнить задачу, можно аккуратно просунуть монетку под край стакана. Образуется щель, но вода по-прежнему не вытекает. Добавляем еще пару монет, чтобы стакан уже не касался поверхности тарелки, а жидкость все равно на месте. Кладем монеты одну на другую и расширяем щель — результат остается прежним.

Все дело в силе поверхностного натяжения, которая удерживает воду в узкой щели между стаканом и тарелкой. А помогает ей в этом атмосферное давление.

Разноцветный лед

Нужно заморозить воду в глубокой пластиковой миске или воздушном шарике, тогда получится ледяное яйцо. Кроме того, понадобится поднос или блюдо с плоским дном и бортиками, поваренная соль крупного помола, краски (акварельные или акриловые), кисточка и электрический фонарик.

Выкладываем лед на поднос и посыпаем его солью. Кисточкой делаем на поверхности разноцветные пятна, после чего наблюдаем интересное и красивое явление: краски проникают вглубь льда по каналам, протопленным кристалликами соли, и образуют причудливый рисунок. Будет еще зрелищнее, если подсветить все фонариком.

