Цены будут расти – инфляционные ожидания приблизились к максимуму с марта 2022 года

Как изменились инфляционные ожидания?

Россияне ожидают еще большего разгона инфляции, как следует из опроса, проведенного для ЦБ РФ. Так, специалисты отмечают изменения инфляционных ожиданий:

в ноябре показатель составлял 12,2%;

в декабре инфляционные ожидания выросли на 2 п.п., достигнув 14,2%;

декабрьский показатель оказался максимальным с марта прошлого года – тогда он достигал 18,3%;

абсолютный максимум был зафиксирован в 2010 году – 18,7%.

Повышенные инфляционные ожидания стали одной из причин роста ключевой ставки до 16% годовых – Банк России отметил увеличенный спрос населения на товары, что способствует разгону цен.

Что будет с ценами и потребительскими настроениями в ближайшие месяцы?

Инфляционные риски в России продолжают расти – эксперты ожидают дополнительного увеличения цен и снижения потребительской активности. Так, ЦБ РФ отмечает:

увеличение показателя наблюдаемой годовой инфляции до 17%;

изменение потребительских настроений – в декабре только 27% граждан предпочитают тратить, а не откладывать деньги;

рост ценовых ожиданий предприятий – бизнес прогнозирует увеличение цен на 7,2% в ближайший квартал;

разгон инфляции к концу года до 7,6%;

уменьшение инфляции в 2024 году до планового значения в 4%.

«Рост цен к концу 2023 года может ускориться до 8% годовых, что превышает прогнозные значения Банка России и Минэкономразвития», – ранее заявил Владимир Путин.

ЦБ РФ отмечает, что свыше половины опрошенных граждан предпочитают сберегать свободные средства, отказываясь от крупных и дорогостоящих покупок. Привлекательность банковских вкладов увеличилась из-за роста ключевой ставки и последующего улучшения условий по депозитам. Впрочем, около 31% респондентов делают сбережения не на счете в банке, а в наличной форме.

15:00 26.12.2023

