Финансовые новости: 27.12.2023 состоится депозитный аукцион АО “Корпорация “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок

Дата проведения отбора заявок 27 декабря 2023 г.

Валюта депозита Рубли

Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн руб. 535

Срок размещения, дней 40

Дата внесения средств 27 декабря 2023 г.

Дата возврата средств 5 февраля 2024 г.

Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 15,0

Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн руб. 535

Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 1

Форма отбора заявок, открытая или закрытая Открытая

Расписание отбора заявок (по московскому времени)

Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа

Прием заявок: с 10.30 до 10.50

Заявки в предварительном режиме: с 10.30 до 10.40

Заявки в режиме конкуренции: с 10.40 до 10.50

Формирование сводного реестра заявок: с 10.50 до 11.10

Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 11.10 до 11.30

Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.00

Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 11.30 до 13.30

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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