Финансовые новости: 27.12.2023 состоится депозитный аукцион АО “Корпорация “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
|Параметры отбора заявок
|Дата проведения отбора заявок
|27 декабря 2023 г.
|Валюта депозита
|Рубли
|Максимальный размер средств Корпорации, размещаемых на банковские депозиты, млн руб.
|535
|Срок размещения, дней
|40
|Дата внесения средств
|27 декабря 2023 г.
|Дата возврата средств
|5 февраля 2024 г.
|Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
|15,0
|Условия заключения договора банковского депозита, срочный или особый
|Срочный
|Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн руб.
|535
|Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.
|1
|Форма отбора заявок, открытая или закрытая
|Открытая
|Расписание отбора заявок (по московскому времени)
|Место проведения отбора заявок
|ПАО Московская Биржа
|Прием заявок:
|с 10.30 до 10.50
|Заявки в предварительном режиме:
|с 10.30 до 10.40
|Заявки в режиме конкуренции:
|с 10.40 до 10.50
|Формирование сводного реестра заявок:
|с 10.50 до 11.10
|Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:
|с 11.10 до 11.30
|Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:
|с 11.30 до 13.00
|Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:
|с 11.30 до 13.30
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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