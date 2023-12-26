Финансовые новости: Расширены полномочия финансового омбудсмена Татьяны Савицкой (26.12.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение наделить финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Савицкую Татьяну Михайловну дополнительными полномочиями по рассмотрению обращений в отношении субъектов страхового дела. Теперь в ее полномочия входит рассмотрение обращений, которые касаются кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов, негосударственных пенсионных фондов, субъектов страхового дела.

Татьяна Савицкая назначена на должность финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг с 1 января 2021 года сроком на пять лет.

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