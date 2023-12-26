Финансовые новости: Работа внешних полигонов с 27.12.2023 до 08.01.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Информируем вас об особенностях работы внешних полигонов c 27 декабря 2023 года по 08 января 2024 года.
29 декабря 2023 года тестовый стенд Т1 фондового рынка (INET_GATEWAY) будет работать по сокращённому расписанию:
14:30 – Окончание основной сессии.
15:45 – Окончание вечерней дополнительной сессии.
C 27 декабря 2023 года не будут проводиться тестовые аукционы на тестовом контуре рынка ДКО (INETGKO_GATEWAY).
Возобновление тестовых аукционов на тестовом контуре рынка ДКО запланировано с 09 января 2024 года.
В остальные торговые дни внешние полигоны будут работать по обычному расписанию.
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