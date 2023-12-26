Финансовые новости: Работа внешних полигонов с 27.12.2023 до 08.01.2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Информируем вас об особенностях работы внешних полигонов c 27 декабря 2023 года по 08 января 2024 года.

29 декабря 2023 года тестовый стенд Т1 фондового рынка (INET_GATEWAY) будет работать по сокращённому расписанию:

14:30 – Окончание основной сессии.

15:45 – Окончание вечерней дополнительной сессии.

C 27 декабря 2023 года не будут проводиться тестовые аукционы на тестовом контуре рынка ДКО (INETGKO_GATEWAY).

Возобновление тестовых аукционов на тестовом контуре рынка ДКО запланировано с 09 января 2024 года.

В остальные торговые дни внешние полигоны будут работать по обычному расписанию.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI