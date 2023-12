Финансовые новости: Банк России и Минфин России разработают индекс развития финансовой культуры населения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый пилотный замер индекса стороны планируют провести в первом полугодии 2024 года. Его индикаторами станут умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, уровень закредитованности, участие в приобретении страховых продуктов и формировании долгосрочных сбережений. Ведомства будут оценивать уровень финансовой грамотности людей, ее внедрение в образовательную систему субъектов России, необходимую инфраструктуру в регионах.

Банк России и Минфин России подвели итоги реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. За 7 лет в стране созданы специальные информационные ресурсы, подготовлена методологическая база, сформирована образовательная инфраструктура. В регионах действуют собственные программы повышения финграмотности. Более 3,5 млн школьников и студентов приняли участие в профильных олимпиадах и конкурсах.

