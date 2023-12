Состоялась первая российско-африканская онлайн-конференция по обмену опытом

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 декабря состоялась первая онлайн-конференция по обмену опытом вузов — участников консорциума «Российско-Африканский сетевой университет» (РАФУ) в реализации проектов для устойчивого развития стран Африки «Вклад университетов России и Африки в устойчивое развитие регионов». Присутствовали более 50 участников РАФУ.

Модерировала встречу заместитель начальника управления международного образования СПбПУ Алла Мазина.

На конференции с докладами выступили 13 представителей участников консорциума, у каждого из которых есть собственный опыт работы с африканскими странами по специализациям.

Проректор по международной деятельности Тамбовского государственного технического университета Елена Мищенко рассказала о ключевых факторах развития экологических региональных и глобальных инициатив «Эко ГРИН». Цель проекта — формирование на базе университета международного экологического центра устойчивого развития экономики Тамбовской области для совершенствования системы образования в области экологии и рационального природопользования с привлечением лучших международных практик.

Директор Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий Российского государственного гуманитарного университета Вера Заботкина отметила, что современное образование должно отвечать определённому набору требований. Оно должно быть интернациональным, междисциплинарным, межсекторальным, межпоколенческим — и проект РАФУ всему этому соответствует. Задача продвижения национальных интересов Российской Федерации в глобальном пространстве предполагает использование такого эффективного инструмента, как сетевые международные образовательные проекты.

Начальник отдела международных отношений Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского Андрей Фаерман представил пилотный проект российско-джибутийских экспертов «Атлас перспективных мест для развития аквакультуры в Республике Джибути». Атлас создан для содействия организации марикультурных ферм по производству рыбы, креветок и моллюсков в Джибути в качестве источников животной пищи для населения, для повышения занятости и роста доходов людей в прибрежных общинах.

Начальник управления международного сотрудничества Российского биотехнологического университета Павел Гультяев рассказал о запуске центров открытого образования на русском языке и обучении русскому языку в ЮАР, Ботсване, Намибии, Зимбабве, а также про совместный Центр производственной безопасности с университетами Зимбабве.

Доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ Исса Того осветил практический опыт университета в вопросах комплексного использования водных ресурсов в республике Мали. Директор Высшей школы международных образовательных программ Виктор Краснощёков затронул проблемы и перспективы продвижения русского языка в Западной Африке.

Магистр факультета компьютерных наук и технологий ЛЭТИ Мерси Джошуа Мвакиталима представила сравнительный анализ алгоритмов машинного обучения для обнаружения мошенничества на примере африканских систем.

Первая российско-африканская конференция стала новой площадкой развития деятельности РАФУ. Такое кросс-университетское сотрудничество будет иметь реальный синергетический эффект повышения качества нашего взаимодействия. Участники консорциума нашли новые направления совместной работы, которые способствуют продвижению российско-африканского сотрудничества , — подвёл итог руководитель проектного офиса Российско-Африканского сетевого университета Максим Залывский.

