Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве завершился очередной археологический сезон. За прошедшие месяцы столичные археологи обнаружили 8904 артефакта. Общее число находок за последние 12 лет превысило 100 тысяч. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«Площадь археологических работ более чем на 600 площадках составила 9962 квадратных метра. И чтобы извлечь из-под земли старинные клады, ювелирные украшения, детские игрушки и многое другое, “историкам с лопатой” пришлось изучить их сантиметр за сантиметром», — рассказал Мэр Москвы.

В ближайшие месяцы археологам предстоит не менее кропотливая работа в мастерских: находки необходимо очистить, описать и отреставрировать. В отдельных случаях этот процесс может занимать до нескольких лет. Затем предметы передадут в музеи — только в этом году их фонды пополнили более 3,4 тысячи предметов.

Среди древнейших находок этого года — фрагменты стеклянных браслетов XII века. Их обнаружили во время раскопок на Чижевском подворье на Никольской улице. Такие дорогие привозные украшения носили исключительно горожанки, что свидетельствует о развитом посаде вне стен Кремля и обширных торговых связях старой Москвы. Здесь же нашли и пряслица (части ручного веретена) XII–XIII веков, выточенные из розового и красного камня.

На подворье также обнаружили несколько детских игрушек: глиняного человечка в зимней одежке, лошадку XVI–XVII веков, белоглиняную птичку-свистульку XVIII века, а также самовар и фаянсовую чашечку из детского кукольного сервиза XIX века.

Кроме того, на Большой Татарской улице совсем недавно нашли клад медных монет конца XIX — начала XX века номиналом от полкопейки до пятака. Специалистам еще предстоит их очистить и описать.

Археологи находили и много посуды. Например, на Тверском бульваре откопали глиняный чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке. Бересту применяли как стяжку, если на сосуде появлялись небольшие трещины или если его собирались использовать как термос, а также для того, чтобы сохранить кувшин при транспортировке.

На Яузской улице обнаружили чернолощеную кубышку XVII века. В подобных сосудах хранили дорогие масла и настойки или же засыпали внутрь монеты и закапывали в укромном месте. Здесь же нашли и отлично сохранившуюся стеклянную бутылку из-под лимонада. В XIX веке такие делали на заводе искусственных минеральных вод Николая Ланина, московского купца первой гильдии и потомственного почетного гражданина.

Специалистам часто попадались и изразцы, которыми украшали русские печки в домах горожан. На Чижевском подворье нашли два: один с изображением лица человека с изогнутыми бровями, усами и бородой и другой — с двуглавым орлом. Несколько изразцов обнаружили и на Яузской улице: например, рельефный полихромный XVIII века с прекрасно сохранившимся четырехцветным орнаментом и белоглиняные расписные также XVIII века, делать которые в России начали после путешествия Петра I в Голландию.

«Конечно, это лишь малая толика тех удивительных находок, которые дарит нам московская старина. Активное строительство и работы по благоустройству открывают широкое поле для деятельности историков и археологов. Поэтому мы с нетерпением будем ждать начала нового археологического сезона», — добавил Сергей Собянин.

Сохранить историю: как музеи под открытым небом готовят к зимеИгрушки, подсвечник, медаль: какие исторические предметы находят археологи в Москве

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI