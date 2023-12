Сергей Собянин открыл центр «Профессии будущего»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин открыл новый кадровый центр «Профессии будущего». Он находится на улице Щепкина (дом 38, строение 1).

«Мы мало занимались обучением рабочим специальностям, но здесь сейчас развернута программа на 75 специальностей, в основном это рабочие специальности, которые как раз нужны для предприятий, — отметил Мэр Москвы. — Именно поэтому мы и создали этот центр — потому что мы понимаем, что одна из главных проблем сегодня — это даже не здания, не станки, не оборудование, а люди».

Центр «Профессии будущего» Правительства Москвы предоставляет множество услуг. Так, здесь можно пройти разработанные лучшими образовательными провайдерами города короткие программы обучения продолжительностью до 3,5 месяца по одной из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики, включая:

— промышленность (монтажник и слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчик технологического оборудования, станков и манипуляторов с программным управлением, оператор станков с программным управлением (фрезерных, токарных), токарь, фрезеровщик, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, сварщик, заливщик компаундами, оператор автоматической линии SMD, универсальных станков, лазерных установок и линии производства пищевой продукции, доводчик-притирщик, кабельщик-спайщик);

— информационные технологии (программист, разработчик, тестировщик, аналитик данных, графический дизайнер, веб-/гейм-дизайнер, разработчик игр);

— оптовую и розничную торговлю (менеджер по продажам, логист, менеджер по закупкам);

— гостиницы, рестораны, общепит (повар, пекарь, бариста, официант, горничная, администратор);

— сферу услуг (помощник по уходу, мастер ногтевого сервиса, стилист-визажист, няня);

— финансы и управление (бухгалтер («1С: Предприятие»), финансовый менеджер, бизнес-аналитик, проджект-менеджер);

— транспорт (машинист электропоезда, обходчик пути и искусственных сооружений, монтер пути, тоннельный рабочий, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромонтер тяговой подстанции);

— стройку / жилищно-коммунальное хозяйство (слесарь-сантехник, плотник, столяр, штукатур, маляр, облицовщик, электромонтажник, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий);

— маркетинг (интернет-маркетолог, маркетинговый аналитик, специалист по продвижению);

— здравоохранение (медицинская сестра, массажист);

— креативные индустрии (дизайнер интерьера, специалист по анимации, кинопроизводитель, дизайнер одежды, швея, портной).

Некоторые программы можно пройти дистанционно, обучение рабочим специальностям проводится на производственных площадках предприятий.

«В столице сейчас рекордно низкая безработица и сотни тысяч актуальных вакансий. Новый кадровый центр на улице Щепкина, 38 с1 поможет сориентироваться в них и найти хорошую работу. Очень важной функцией центра станет популяризация востребованных и перспективных рабочих специальностей», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Центр «Профессии будущего» также содействует в поиске работы и взаимодействии с работодателями. Карьерные наставники помогут соискателям подобрать индивидуальный карьерный трек — короткую программу профессионального обучения для получения новой профессии или вакансию с учетом имеющейся квалификации и опыта. Они также познакомят с компаниями и организуют собеседования с потенциальными работодателями или помогут открыть собственное дело и зарегистрировать самозанятость.

При этом компании — партнеры центра получают доступ к базе данных с верифицированными кандидатами (на данный момент их более 100 тысяч человек), каждый из которых прошел собеседование с опытным рекрутером. Работодатели могут организовать здесь свои рекрутинговые центры, что позволит быстро отбирать людей без дополнительных временных и иных затрат.

Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом госкорпорации «Ростех», отметила, что формат центра открывает совершенно новые возможности для работодателей. Спрос на специалистов растет вместе с увеличением производственной программы. В прошлом году предприятие закрыло около тысячи вакансий, сейчас открыто еще 300.

«В этой ситуации, естественно, для нас очень важен тот формат, который предлагается. Во-первых, очень здорово, что кандидаты могут сразу быть маршрутизированы в профильные колледжи. Для нас это очень важно, поскольку профориентация — это очень важная составляющая. И у нас в партнерах сейчас 17 колледжей, и, в общем-то, у этих студентов есть очень хорошая возможность сразу после обучения стать нашим сотрудником», — подчеркнула Юлия Цветкова.

Наталья Винокурова, начальник отдела персонала и охраны труда ГБУ «Жилищник» района Замоскворечье, рассказала, что учреждению требуются сотрудники рабочих специальностей, в том числе электромонтеры, слесари-сантехники, плотники. «Не хватает молодежи. Безусловно, есть взрослый персонал, который обучает на местах молодежь. С точки зрения вот этой функции: то, что центр занятости будет давать дополнительное обучение, особенно первостепенное, чтобы молодой сотрудник приходил и уже имел навык, и навыки коммуникации — это очень важно», — отметила Наталья Винокурова.

Компаниям транспортной отрасли также сегодня требуются представители разных специальностей. Заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев рассказал, что в метро работают около 200 тысяч сотрудников, около 70 тысяч из них — рабочих профессий. «Ну и в свете того, что мы непрерывно развиваемся — но вы лучше всех это знаете (только одна Большая кольцевая линия дала более шести тысяч вакансий), — мы постоянно находимся в этой системе подбора и подготовки кадров», — прокомментировал Павел Ковалев.

Уникальность центра заключается в том, что он объединяет работодателей, наставников и всех, кто заинтересован в трудоустройстве: завтрашних выпускников, сегодняшних студентов и специалистов, желающих увеличить свой доход и повысить квалификацию. При этом в столице активно развивают деловые связи между крупными предприятиями и учебными заведениями.

«У нас выстроена траектория, когда мы разговариваем в первую очередь с родителями во время различных встреч, на которых рассказываем, почему интересно работать на предприятиях “Алмаз”. У нас есть базовые кафедры с различными московскими вузами, у нас также широкий спектр средних профессиональных училищ, с которыми мы работаем», — рассказал начальник отдела по работе с персоналом АО «НПП “Алмаз”» Александр Чугунов.

Среди партнеров центра «Профессии будущего» — более трех тысяч работодателей. Его база данных включает свыше 500 тысяч актуальных вакансий.

Кроме того, учащиеся девятых классов могут пройти в центре программу профориентации. В день открытия школьников познакомили с актуальными профессиями. Ребята интересовались, какие специальности сегодня нужны работодателям в Москве и хорошо оплачиваются.

«Практически нет специальностей в Москве, которые не были бы востребованы. Все востребованы. Но, конечно, сейчас очень востребованы действительно рабочие специальности: начиная от маляра, плотника, заканчивая станочником, фрезеровщиком, токарем и так далее. На самом деле выбор огромен. Какая специальность вам по душе, ту и выбирайте», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, в столице еще не было таких интерактивных и инновационных центров. «Важный этап в жизни, чтобы не ошибиться, чтобы правильно выбрать профессию. Собственно, для этого мы и сделали этот центр, где можно было бы просто посмотреть, пообщаться с руководителями колледжей, с психологами, которые тесты проводят. А потом, может быть, и съездить в колледж, посмотреть, как он выглядит», — сказал Мэр Москвы во время общения с учащимися.

Для того чтобы определиться с выбором будущей специальности, карьерные наставники предложат им профориентационное тестирование. На площадке центра можно познакомиться с представителями колледжей, которые расскажут об особенностях профессий и о том, как построено обучение, а также организуют для школьников профессиональные пробы по изучению выбранных специальностей в течение всего года, пригласят на экскурсии в компании.

«Сейчас основная задача школы — познакомить ребят с абсолютно разными профессиями. Потому что я в прошлом году выпускала девятые классы. И многие ребята, которые идут в 10-е классы, не понимают, зачем они туда идут. То есть случаются ситуации, когда я разговариваю с учеником, говорю: “Почему, почему не колледж?” Он говорит: “А я боюсь”. Потому что до сих существует вот этот флер того, что колледж равно ПТУ. На самом деле в этом смысле центр — уникальная возможность познакомить ребят, показать им на практике, насколько сильно сейчас изменилось профессиональное образование», — рассказала Анастасия Иванова, преподаватель.

Сергей Собянин отметил, что в Москве трансформировалась сама система среднего профессионального образования. Программы обучения имеют практический уклон и составляются под конкретные требования работодателей.

«У нас сейчас уже идет обучение по нашей программе 70 на 30: 70 процентов практики, 30 процентов теории, мы делаем акцент на мультиквалификацию. То есть у нас в основе дуальность, практикоориентированность», — подтвердила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Центр «Профессии будущего»

Центр «Профессии будущего» занимает два этажа здания на улице Щепкина общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров.

На первом этаже центра можно познакомиться с промышленностью Москвы, на втором — детально погрузиться в другие востребованные отрасли. В помещениях установлены широкоформатные экраны, арт-объекты, тач-панели, интерактивные карты, а также есть роботы-помощники, с которыми могут взаимодействовать посетители.

Карьерные наставники встретят соискателей в подготовительном цехе, расскажут о сервисах центра и проводят в карьерный цех, где помогут в выборе профессии и подходящей программы обучения. На вопросы ответят карьерные роботы Катя и Гоша.

Стратегический цех даст возможность познакомиться с современными московскими предприятиями и наиболее востребованными специальностями. В инновационном цехе можно опробовать выбранную профессию на практике с помощью VR-симулятора. Например, посетители смогут сделать свой первый шов на сварочном аппарате, зачистить заготовку детали на токарном станке или сварить самый крепкий VR-эспрессо.

Тестовый отдел станет зоной раскрытия талантов соискателей, выявления их сильных сторон и карьерных перспектив. А в кадровом отделе можно получить эксклюзивные рекомендации по развитию карьеры. В HR-капсулах искусственный интеллект поможет составить резюме без лишних слов и отправит его потенциальным работодателям. Особый отдел предназначен для составления индивидуальной траектории карьерного развития для руководителей.

В лекториях «Кино» и «Хит» будут проводиться тренинги и деловые игры по эффективному трудоустройству для соискателей, а также экспертные сессии для работодателей.

В центре открыт и детский цех с игровым городом, где юные посетители могут не только исследовать игрушечный вырубной пресс, токарный станок или шлифовальную машину, но и попробовать поуправлять предприятием или выполнить задачи рабочих из разных отраслей. Здесь родители, пришедшие в центр с детьми, могут оставить их под присмотром.

Кроме того, в центре работает книжный цех с библиотекой выдающихся советских и российских инженеров и швейный цех «Магаз» с сувенирной продукцией.

В кафе «Сварка» соискатели могут пообщаться друг с другом. Названия блюд и напитков здесь отсылают к заводской тематике (например, в меню есть эспрессо «Крепкая сварка»).

На прилегающей к центру территории обустроен уютный парк с беседкой и детской площадкой.

Рынок труда: новый формат работы службы занятости Москвы

В настоящее время московский рынок труда находится в состоянии полной занятости. Показатель уровня безработицы в целом согласно Международной организации труда составляет всего 1,69 процента, а уровня зарегистрированной безработицы — 0,3 процента, что является рекордно низким значением.

В 2019 году Правительство Москвы провело модернизацию городской службы занятости населения. Ее основной задачей стал отказ от устаревших формальных подходов в пользу индивидуальной (адресной) работы с каждым соискателем с учетом его жизненной ситуации. Из биржи труда и выплатной кассы, куда обращались только за пособием по безработице, служба занятости превратилась в крупнейшего государственного кадрового оператора с самой большой базой вакансий в городе.

В процессе модернизации была внедрена новая инфраструктурная модель службы занятости, состоящая из трех основных элементов. Среди них:

— отделы трудоустройства в центрах госуслуг «Мои документы», где соискатели могут получить базовые услуги в сфере занятости, в том числе помощь в составлении резюме, подборе вакансий, взаимодействии с работодателями, регистрации в качестве безработного и назначении выплат;

— два флагманских центра занятости «Моя работа» в САО (улица Куусинена, дом 2, корпус 1) и ЮАО (улица Шаболовка, дом 48), в которых предоставляется расширенный комплекс услуг по трудоустройству, включая профориентационное тестирование, открытые отборы и индивидуальный рекрутинг, профессиональное обучение, карьерное консультирование, тренинги и мастер-классы, помощь в открытии собственного дела (регистрация ИП, ООО и самозанятости);

— специализированный центр «Моя карьера» (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) для помощи в трудоустройстве москвичам с особыми потребностями: молодежи, людям в возрасте от 50 лет, соискателям с инвалидностью, женщинам с маленькими детьми, семьям с низким доходом.

Современная служба занятости является эффективной, удобной и клиентоориентированной площадкой для объединения всех участников рынка. Она не только помогает соискателям найти подходящую работу, но и сотрудничает с бизнесом. Это надежный партнер работодателей, которому компании доверяют комплектацию своих штатов. Служба занятости сотрудничает как с организациями напрямую, так и реализует партнерские проекты с крупными российскими игроками интернет-рекрутмента. Новый формат работы показывает свою востребованность и результативность. С начала 2019 года при поддержке специалистов службы занятости успешно трудоустроились свыше 500 тысяч человек.

Новый центр «Профессии будущего» призван отвечать на серьезные вызовы рынка труда — решать проблемы дефицита кадров, адаптации к новым компетенциям и вовлечения трудовых ресурсов в экономику города.

