Сервис «Моя семья» уже три года помогает людям искать своих предков — Собянин

Бесплатному онлайн-сервису по генеалогии «Моя семья», запущенному Главархивом Москвы, исполнилось три года. Он позволяет искать информацию о своих предках в любой точке страны и в любое время. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Каждый месяц сервис пополняется новыми документами. Число материалов достигло почти 11 миллионов страниц, а количество постоянных пользователей превысило 10 миллионов», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В основе сервиса — метрические книги Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года. Они были разных национальностей, исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство. Позже были добавлены исповедные ведомости и ревизские сказки.

В дополнение к «Моей семье» создали портал «Поиск по архивам». Нейросеть распознает рукописные тексты в исторических документах и переводит их в машиночитаемый формат.

