«Роснефть» модернизировала пять котельных в Нижнем Тагиле

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» завершила реконструкцию пяти котельных теплоэнергетического комплекса г. Нижний Тагил. Проект реализован в кратчайшие сроки в рамках муниципального контракта между «Роснефтью» и Администрацией Нижнего Тагила. Котельные обеспечивают теплом и горячей водой 132 социальных объекта и более 8 тысяч человек.

Реконструкция теплогенерирующих объектов проводилась в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В ходе этой работы в котельных заменили основное и вспомогательное оборудование, включая котлы и горелки, а также коммуникации и инженерные сети. Применение энергоэффективных российских технологий позволило улучшить экологическую обстановку в городе: выбросы в атмосферу снизятся на 25 % в год, а потребление газа и электроэнергии – на 20%.

«Роснефть» на протяжении ряда лет выступает надежным партнером Свердловской области, поставляя в регион природный газ и обеспечивая устойчивое снабжение потребителей теплом. В рамках реализации стратегических задач, поставленных Президентом Российской Федерации по развитию государственно-частного партнерства в энергетическом секторе, Компания проводит модернизацию действующей жилищно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство газораспределительных сетей и новых современных газовых котельных на территории региона.

Среди наиболее значимых реализованных проектов – строительство в 2018-2019 гг. в Ирбите двух современных котельных мощностью 20 и 36 МВт и 50 км тепловых сетей. В 2021-2022 гг. построены 10 новых автоматизированных газовых котельных мощностью 106 МВт вместо низкоэффективных угольных в Красноуфимске. В рамках Президентской программы по социальной газификации в 2022-2023гг. построено около 400 км газораспределительных сетей и обеспечена техническая возможность подключения к газу для 11,5 тысяч домовладений.

Обновление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства региона повышает качество, надежность и энергетическую безопасность Свердловской области, сокращает расход газа и существенно снижает нагрузку на окружающую среду. Например, газовая котельная в Красноуфимске, которая была введена в эксплуатацию «Роснефтью» в 2021 г., позволила в два раза уменьшить выбросы углекислого газа и снизить общий показатель образования парниковых газов в регионе. Выбросы в атмосферу от котельных в городе снизились более чем на 90%.

Справка: «Роснефть» – крупнейший независимый производитель газа в России, обеспечивающий поставки потребителям Свердловской области – предприятиям бюджетной сферы, ЖКХ и населению региона. Дочернее общество Компании «Регионгаз-инвест» ведет производственную деятельность в сфере оказания коммунальных услуг потребителям в 15 муниципальных образованиях области, а также транспортирует природный газ в шести муниципальных образованиях.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

26 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI