Проект «Разноцветная Москва» стал лауреатом международной премии Russian Event Awards

XV Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» стал лауреатом Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Проект Московского дома национальностей победил в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Фестиваль «Разноцветная Москва» помогает взглянуть на культурное многообразие России и особенности межнациональных отношений с точки зрения молодежи. В его рамках проходили творческие и спортивные мероприятия: соревнования по брейк-дансу, воркауту и стритболу, конкурсы граффити и многое другое.

В этом году фестиваль проводили в парке «Сокольники». Гости могли посмотреть на профессиональных спортсменов-велосипедистов, которые исполняли различные трюки, и молодых барабанщиков, два часа соревновавшихся в мастерстве импровизации. Для посетителей организовали занятия по стропохождению, где каждый мог попробовать себя в роли канатоходца или воздушного гимнаста, а также мастер-классы по граффити и по рисунку в стиле спрей-арт — здесь можно было научиться рисовать аэрозольной краской на холсте.

В рамках защиты проекта в финале премии Russian Event Awards экспертам был показан межнациональный танцевальный батл «Лезгинка против брейк-данса», в котором приняли участие представители музыкально-танцевальных молодежных субкультур.

Международную премию Russian Event Awards присуждают за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Она призвана популяризовать эту сферу и улучшить ее привлекательность для инвесторов, помочь сформировать правовое и экономическое пространство для реализации туристических проектов, создать площадку для сотрудничества и обмена опытом.

В 2023 году в конкурсе участвовал 641 проект из 65 регионов России и семь проектов из Белоруссии. В жюри вошли эксперты в области туризма и организационной деятельности, руководители крупных компаний и отраслевых ассоциаций.

