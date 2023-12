При поддержке «Роснефти» в Москве открылась фотовыставка «Притяжение Арктики»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На Никитском бульваре в Москве открылась ежегодная фотовыставка «Притяжение Арктики». Фотовыставка организована НК «Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика».

На экспозиции представлены уникальные кадры из атласа «Морские птицы Российской Арктики», фотографии из научно-исследовательских экспедиций «Роснефти» и снимки ее объектов. Жители и гости столицы могут полюбоваться ледяными пейзажами и неповторимой красотой Арктики и ее удивительных обитателей, многие из которых занесены в Красную книгу, а также узнать, как проходят масштабные полярные исследования. Выставка доступна для всех желающих до 25 января.

«Роснефть» реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. С 2012 года компания провела уже более 45 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации об этом регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ведущими научными институтами страны. Такие масштабные научные работы не проводились со времен СССР. Фотографии на выставке иллюстрируют разнообразие объектов этих исследований.

Летом 2023 года в акватории Белого моря стартовал масштабный экологический проект: в ходе двух экспедиционных сезонов специалисты воспроизведут океанологическую съемку, выполненную 100 лет назад одним из основателей отечественной гидробиологии Константином Дерюгиным. Цель проекта – оценить влияние глобальных климатических и локальных антропогенных факторов на состояние экосистем северных морей и сравнить актуальные данные о климатических, гидрологических, биологических параметрах Белого моря с результатами исследований 1922-1923 гг.

Кроме того, в этом году «Роснефть» продолжила геологические исследования Арктики. В рамках проекта охвачены уже все моря российской Арктики, за четыре полевых сезона пробурено 26 стратиграфических скважин. В результате получено более 2 километров керна, который теперь исследуют ученые «Иннопрактики» и геологического факультета МГУ имени Ломоносова.

Для защиты хрупкой природы Крайнего Севера ученые Арктического научного центра «Роснефти» совместно с «Иннопрактикой» разработали уникальный биопрепарат для утилизации хронических углеводородных загрязнений. Основу препарата составляют психрофильные микроорганизмы – бактерии, которые живут в холодной воде и питаются углеводородами. В данный момент препарат проходит испытания на базе Беломорской биологической станции МГУ.

Результаты многолетней работы «Роснефти» по изучению российского Севера представлены в экологических атласах «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Баренцево море», «Виды – биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Российская Арктика. Пространство. Время. Ресурсы» а также в научно-популярной книге «Открывая Арктику заново», посвященной результатам экспедиций и научных исследований арктической зоны за 10 лет. В этом году также выпущен экологический атлас «Морские птицы Российской Арктики».

