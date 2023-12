Праздничные плакаты украсили Москву к Новому году и Рождеству

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу новогодними и рождественскими плакатами. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили 1,5 тысячи праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеоролики, которые в период с 31 декабря по 2 января будут транслироваться на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате», — отметил он.

В преддверии новогодних праздников Москву украсило около пяти тысяч световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей с разноцветными шарами и гирляндами. Так, пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями, а в парке Победы на Поклонной горе установили 20-метровый елочный шар весом примерно 35 тонн.

Для украшения города используется энергосберегающее оборудование со светодиодами. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

За последние годы в Москве сформировали достаточный запас праздничных элементов, который позволяет полноценно украшать город. Все световые и декоративные элементы многофункциональны и могут использоваться многократно.

