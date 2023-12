Правительство получило право предоставлять регионам тарифные преференции при экспорте российских товаров

Source: MIL-OSI Russian Language News

?резидент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Правительства Российской Федерации в части точечной настройки мер регулирования экспорта товаров. Соответствующую инициативу разработало Минэкономразвития России.

В частности, кабмин получил право снижать экспортные пошлины при вывозе товаров в отдельные страны на срок до полугода. Это послужит укреплению связей с дружественными государствами и внесет вклад в экономическое развитие страны в целом.

Кроме того, Правительство сможет устанавливать пониженные или нулевые ставки вывозных таможенных пошлин (в рамках определенного объема) на вывоз товаров, произведенных на территориях отдельных регионов. Реализация меры позволит проводить более гибкую таможенно-тарифную политику, учитывающую региональную и внешнеполитическую специфику таких регионов.

Благодаря новой норме субъекты РФ смогут реализовать продукцию тогда, когда из-за стоимости логистики экономически выгоднее доставлять товар на внешние рынки сбыта, чем на внутренний. Это в первую очередь касается Дальнего Востока и Калининградской области. Решение в том числе поможет поддержать регионы, в отношении которых действуют санкции ряда стран, в частности, Крым и Севастополь, а также создать дополнительные условия для восстановления и развития экономик новых территорий.

Особое регулирование будет вводиться только при обращении самих регионов. Сначала вопрос рассмотрит Правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию. В случае поддержки решение по пошлинам будет утверждаться постановлением Правительства.

