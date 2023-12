Почти три тысячи семей воспользовались бесплатной помощью при переезде по программе реновации в ЮАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала реализации программы реновации в Южном административном округе Москвы в современные комфортные квартиры в новостройках переехали 4,2 тысячи семей. При этом более 70 процентов из них, то есть около трех тысяч семей, воспользовались бесплатной помощью при переезде. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Сейчас в ЮАО под заселение передано 25 новостроек. Полностью расселены уже 53 дома, еще 24 расселяются.

«Согласно гарантиям программы, которые были утверждены Мэром Москвы, грузчики бесплатно помогают перевезти крупногабаритные вещи, например мебель и бытовую технику. Самостоятельно останется перевезти только ценные вещи, документы и домашних животных», — рассказал Сергей Левкин.

Бесплатную помощь при переезде оказывают всем участникам программы. Для этого необходимо подать заявку на получение услуги с помощью суперсервиса «Помощь в переезде» на портале mos.ru или оставить заявку в центре информирования по переселению. Воспользоваться бесплатной услугой можно после заключения договора на новую квартиру.

За время реализации программы реновации в Южном административном округе 35 процентов заявлений с запросом на получение услуги по бесплатной перевозке было сформировано именно с помощью суперсервиса.

Участники программы реновации, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru, могут онлайн записаться на осмотр квартиры, а после того, как будет готов проект договора, — выбрать удобное время для его подписания. Также при необходимости жители в онлайн-режиме могут записаться на прием к нотариусу или направить в столичный Департамент городского имущества свои личные и правоустанавливающие документы, загрузив их с помощью соответствующей услуги.

«С начала программы реновации сервисом записи на осмотр новой квартиры воспользовались почти 2,6 тысячи семей, среди них более 320 — из Южного административного округа. Кроме того, более 2,1 тысячи московских семей отправили необходимые документы онлайн без дополнительных посещений центров информирования по переселению», — пояснил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, участники программы реновации могут воспользоваться услугами по подаче заявления на устранение строительных дефектов и заявления на вызов грузчиков для оказания бесплатной помощи в переезде из старой квартиры в новую. Всего в рамках суперсервиса «Переезд по программе реновации» для жителей есть шесть онлайн-услуг. Помимо этого, на mos.ru опубликованы специальные пошаговые инструкции по переезду, которые помогают жителям подготовиться к переселению в новый дом.

В Департаменте информационных технологий города Москвы добавили, что востребованность суперсервиса среди участников программы растет: в этом году его услугами и сервисами пользовались в два раза чаще, чем за аналогичный период 2022-го. Цифровые возможности суперсервиса помогают новоселам на каждом этапе с учетом конкретной жизненной ситуации удобно и без лишних посещений государственных учреждений пройти весь процесс — от получения уведомления о переселении до регистрации в новой квартире.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В прошлом году в городе возвели около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программа реновации была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI