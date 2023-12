Пополнение баланса «Москвенка» и оплата городских услуг: для чего чаще всего используют сервис «Мои платежи»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году жители столицы оплатили около 23 миллионов счетов онлайн с помощью сервиса «Мои платежи» на mos.ru и в городских мобильных приложениях. Это на 2,5 миллиона больше, чем в 2022 году. Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, также на семь процентов за год выросла и аудитория сервиса.

«Всё больше жителей Москвы предпочитают оплачивать счета за городские, федеральные и коммерческие услуги онлайн. В 2023 году сервисом “Мои платежи” на mos.ru и в мобильных приложениях воспользовались около 1,6 миллиона человек — на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Его востребованность растет в том числе благодаря расширению перечня доступных для оплаты услуг и удобных функций, которые сокращают время поиска и оплаты счетов. Например, в 2023 году в сервисе появилась возможность пополнять счет транспондера для оплаты проезда по платным участкам дорог, а также оплачивать счета с использованием системы быстрых платежей. Кроме того, созданы новые удобные опции для быстрого поиска и оплаты счетов», — отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

В 2023 году сервис «Мои платежи» чаще всего использовали для пополнения баланса лицевого счета карты «Москвенок», оплаты единого платежного документа, школьных кружков и секций, детского сада и группы продленного дня, электроэнергии, домашнего телефона и интернета. По сравнению с 2022-м жители стали чаще оплачивать онлайн именно самые востребованные, повседневные услуги. Так, количество платежей за коммунальные услуги выросло почти на один миллион, достигнув семи с половиной миллионов, а за услуги в сфере образования — на 550 тысяч, превысив 9,1 миллиона.

Как обновился сервис «Мои платежи»

С начала 2023 года у автолюбителей появилась возможность пополнять в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru лицевой счет транспондера для оплаты проезда по платным дорогам. Новая функция сервиса позволяет автомобилистам всегда быть в курсе баланса лицевого счета устройства. С его помощью можно экономить время в пути: списание средств с транспондера происходит автоматически, водителю не нужно останавливаться на пунктах взимания платы. Новой функцией, позволяющей пополнить баланс электронного устройства одновременно с другими счетами без переходов на сторонние интернет-ресурсы, воспользовались более 4,4 тысячи раз.

Также в сервисе «Мои платежи» стало возможным оплачивать счета за проезд по платным участкам дорог (проспекту Багратиона) и за транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру для автомобилей не из Москвы и Московской области. Новой функцией сервиса с момента открытия движения по трассам воспользовались более 250 тысяч раз. Специально искать счет не нужно: если номер автомобиля указан в личном кабинете, в день проезда по трассе он автоматически отобразится в сервисе «Мои платежи». Если данные транспортного средства в личном кабинете не указаны, то найти счет можно с помощью виджета «Свидетельство ТС». В открывшемся окне необходимо указать государственный регистрационный номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации транспортного средства. После этого пользователь увидит неоплаченные счета. При желании данные об автомобиле можно сохранить, чтобы не вводить в дальнейшем.

Оплачивать счета через систему быстрых платежей

В 2023 году жители столицы стали оплачивать счета без комиссии за городские услуги с помощью системы быстрых платежей (СБП) в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Эта функция доступна для всех услуг, кроме оплаты единого платежного документа и счетов Мосэнергосбыта. За одну операцию через СБП можно оплатить только один счет. Система недоступна для пакетной оплаты и автоплатежей. С начала года жители столицы воспользовались этим способом более 600 тысяч раз.

Настраивать уведомления о выставленных счетах

Пользователям портала mos.ru стало удобнее отслеживать и своевременно оплачивать новые выставленные счета в сервисе «Мои платежи». Появилась возможность настроить получение уведомлений о счетах, выставленных по идентификационному номеру налогоплательщика, государственному регистрационному номеру транспортного средства, а также номерам домашнего и мобильного телефонов.

Быстрый поиск с помощью виджета «Документы и данные»

В сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru стало проще находить выставленные счета по реквизитам документов, даже если они не указаны в личном кабинете. Для этого горожане могут использовать новый виджет «Документы и данные». Он позволяет не только находить начисления, но и заполнять в личном кабинете недостающие сведения, которые требуются для поиска и оплаты счетов. Кроме того, с помощью виджета можно внести данные о документах членов семьи. Информация сохранится в личном кабинете для удобного поиска и оплаты счетов в дальнейшем.

О сервисе «Мои платежи»

Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты счетов за городские, федеральные и коммерческие услуги у жителей, юридических лиц и предпринимателей. За шесть лет работы сервиса горожане оплатили более 85 миллионов счетов, а количество услуг, доступных для оплаты, достигло 9,2 тысячи.

Сервис автоматически находит неоплаченные счета, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. Если информации, указанной в личном кабинете, недостаточно, то найти нужный счет по данным свидетельства о регистрации транспортного средства или уникальному идентификатору начисления помогут виджеты. Жители столицы использовали эти удобные инструменты для поиска и оплаты счетов около миллиона раз.

Также пользователи портала mos.ru и приложения «Моя Москва» более 2,5 миллиона раз оплатили несколько счетов одновременно. Чтобы не пропустить регулярный платеж, жители создали около 1,1 миллиона шаблонов, более 900 тысяч раз настроили функцию автоплатежа по дате, уровню баланса или выставленному счету и ежемесячно получали свыше трех миллионов уведомлений о новых выставленных счетах.

Больше информации о всех возможностях сервиса «Мои платежи» можно узнать здесь.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI