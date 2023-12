Победителем КИвО-2023 стал проект «Ассистент учителя», в котором используется ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Институте образования НИУ ВШЭ состоялся финал Конкурса инноваций в образовании, который был придуман 10 лет назад и сегодня проводится в рамках стратегического проекта университета «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире». Победителем конкурса стал проект «Ассистент учителя», разработанный компанией «СберОбразование» с применением технологий искусственного интеллекта. Команда проекта примет участие в совместном исследовании с Институтом образования. В этом году на конкурс поступило 220 заявок из 63 регионов России и стран ближнего зарубежья. Как обычно, проекты, представленные командами инноваторов, находились на разных стадиях — от идеи до готового продукта. Жюри выбрало 30 лучших проектов, которые были представлены 21–22 декабря на стартап-аллее конференции «Катализатор инноваций в образовании». Аллея (общая протяженность — более 30 метров) представляла собой череду стендов, расположенных на первом этаже здания Института образования НИУ ВШЭ. Перед тем как определить победителя, члены жюри имели возможность пройтись по аллее и задать вопросы авторам проектов, которые ждали их у своих стендов. Это новый формат проведения финала конкурса, в предыдущие годы победители выбирались из числа финалистов по результатам коротких питчей со сцены. Как отметил представитель компании MAXIMUM Education Александр Хвостов, в шестой раз вошедший в состав жюри, «каждый очередной конкурс — это тоже инновация». Организаторов конкурса можно было отличить от участников и гостей по стильным прическам и черным фартукам с эмблемой КИвО и креативными слоганами — например, «Готовим инновации к выходу в свет» (такие фартуки получили в подарок все финалисты). Заместитель гендиректора издательства «Просвещение» Ольга Жигалева рассказала, что сразу после посещения стартап-аллеи поделилась информацией о представленных там проектах с коллегами из редакционных подразделений издательства и они дали обратную связь, кого стоит наградить, кого отметить, а в каких проектах, напротив, они видят риски. «Мнения были противоположными, тем более что многих из вас коллеги знают: среди финалистов есть те, кто уже известен на рынке образовательных продуктов и сервисов», — добавила она. Ольга Жигалева подчеркнула, что в этом году на конкурс было представлено очень много цифровых проектов и это закономерно. В свою очередь, «Просвещение», считающееся немного консервативным издательством, старается пробовать и активно развивать технологические решения, например редактировать тексты и иллюстрации с помощью искусственного интеллекта.

Обращаясь к финалистам, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов рассказал, что первую конференцию по интерактивным образовательным технологиям он вместе с будущим ректором Вышки Никитой Анисимовым проводил в МГУ еще до возникновения КИвО. «И мы были очень счастливы, когда этот конкурс появился, потому что он помогал коллегам увидеть, что они не в одиночестве, что есть другие такие же увлеченные люди, которые хотят делать наше образование лучше, интереснее, ярче, содержательнее, глубже», — отметил он. Дмитрий Земцов поблагодарил финалистов конкурса за то, что они не теряют веру в постоянное обновление образования, и пригласил их в дальнейшем поддерживать диалог с Институтом образования НИУ ВШЭ, ведь его миссия также заключается в том, чтобы делать образование лучше. Победителем КИвО-2023 стал проект «Ассистент учителя», разработанный компанией «СберОбразование». Награду Дмитрий Земцов вручил исследователю этой компании Надежде Бысик. Как рассказала Надежда Бысик в интервью новостной службе «Вышка.Главное», проект «Ассистент учителя» представляет собой инновационный сервис, который помогает учителю провести осознанную рефлексию своего урока. Для этого нужно сделать аудиозапись урока, загрузить ее в приложение, которое выдаст полную стенограмму, а затем с помощью ИИ проанализирует ее. Например, модель может определить, сколько времени на уроке звучал монолог учителя, сколько он вел дискуссию с учениками, а сколько была тишина. С помощью более сложной модели, которая работает не со звуком, а со словами, можно оценить эмоциональную модальность речи — когда учитель был рассержен, а когда, наоборот, хвалил учеников. Более сложные метрики позволят выделить начало урока, решение вопросов дисциплины, постановку цели и проч. В итоге учитель получает отчет о своем уроке в формате PDF. «Наш продукт помогает учителю рефлексировать, и вопросы для рефлексии есть в каждой из 15 метрик, — поясняет Надежда Бысик. — Каждый коллега может себя спросить, например, хотел ли он сам говорить на уроке столько времени или хотел бы увеличить продолжительность дискуссии. Эта информация размещается в личном кабинете учителя, ее может просматривать только он, но в перспективе с ее помощью он сможет организовать взаимодействие с наставником». Сейчас приложение «Ассистент учителя» представляет собой тестовый продукт. В этом году компания «СберОбразование» заключила договоры со школами, которые присылали списки своих учителей, желающих поучаствовать в проекте, и им предоставлялся бесплатный доступ. В перспективе, вероятно, школы смогут оформлять подписку на «Ассистента». Не исключено, что целевая аудитория проекта будет расширена. «На Конкурсе инноваций в образовании я пообщалась с коллегами, которые говорили мне, что наше приложение может вызвать интерес у бизнес-тренеров. Их основным инструментом является речь, и для них важен анализ и своих выступлений, и выступлений коллег, работающих в соседних аудиториях», — отмечает Надежда Бысик. По ее мнению, КИвО полезен тем, что здесь не просто обсуждают конкретные проекты, но и говорят об инновациях в образовании в целом, а заодно получают возможность рекламировать свои разработки. Помимо абсолютного победителя, на КИвО-2023 были определены победители в номинациях, в том числе в номинации «Самостоятельное обучение» от стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире», победителем в которой стал проект «Экспланер». Команда получит финансовую поддержку на его развитие. Победителей в номинациях также определили Департамент образования и науки города Москвы, издательство «Просвещение», компании Ultimate Education, ROBBO, MAXIMUM Education и «Фоксфорд», а также виртуальная энциклопедия Altairika. Полный список победителей можно найти здесь.

Диана Королева, директор Конкурса инноваций в образовании: Я рада, что из года в год КИвО растет и выходит за пределы коротких мероприятий или событий для небольших элитарных групп. На этот раз мы провели его в рамках двухдневной конференции, которую посетили более 500 человек. Попробовали новые инновационные форматы, придумали много классных, небольших, но запоминающихся фишек, как, например, фартуки создателей инноваций. Участники конкурса получили доступ к контенту конференции, поучаствовали в дискуссиях, и, по-моему, для них это оказалось не менее важно и значимо, чем продвижение своих проектов. В этом году на конкурсе были представлены самые разные проекты, которые в той или иной мере иллюстрируют мировые образовательные тренды, актуальные и для России. Надеюсь, для одних команд КИвО станет хорошим стартом, для других — стимулом к дальнейшему развитию.

