Московский завод выпустил более 42 тысяч километров кабелей в 2023 году

Московский кабельный завод в 2023 году увеличил объем производства на 24 процента, выпустив более 42 тысяч километров изделий. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сегодня на предприятии производят специальные кабели, кабельные сборки и огнестойкие линии различного назначения, необходимые во многих отраслях. За 26 лет работы здесь выпустили более 850 тысяч километров специализированных изделий.

«Кабельно-проводниковую продукцию в столице изготавливают около 20 предприятий, на которых трудятся примерно три тысячи специалистов. Компании регулярно наращивают производственные мощности за счет внедрения высокотехнологичных решений и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, один из ведущих кабельных заводов — “Спецкабель” изготовил свыше 42 тысяч километров изделий в 2023 году, что на 24 процента превышает показатели прошлого года. Их длины хватит, чтобы обернуть Землю по экватору», — рассказал Владислав Овчинский.

Динамичный рост стал возможен благодаря собственным инвестициям компании, а также поддержке города. Так, с 2021 года завод имеет статус промышленного комплекса, благодаря этому снижена региональная ставка налога на прибыль, вдвое меньше налог на имущество и на 80 процентов — земельный. В марте 2022 года предприятие включили в перечень системообразующих организаций России.

Помимо увеличения объема производства, компания расширила ассортимент продукции.

«Если в прошлом году мы выпускали два — три миллиона маркоразмеров кабелей, то в этом году — уже несколько десятков миллионов, основную часть составляет уникальная продукция. Мы повысили объемы переработки меди с 90 до 105 тонн в месяц, увеличили число сотрудников на 10 процентов и приступили к серийному производству оптических кабелей универсального назначения, которые можно использовать практически в любом месте. Кроме того, активно увеличиваем долю отечественного сырья и модернизируем производство», — рассказал вице-президент группы компаний Сергей Лобанов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

С 2016 года город присвоил статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых работают более 80 тысяч человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Так, ставка налога на прибыль снижена до 13,5 процента вместо стандартных 17. Налог на недвижимое имущество составляет 50 процентов, налог на землю — 20 процентов от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

