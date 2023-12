История России в подкастах и комиксах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудники Центра открытого образования и преподаватели Высшей школы общественных наук Гуманитарного института СПбПУ разработали новый онлайн-курс «История России». В него вошли как традиционные форматы подачи информации — видеолекции, лонгриды и тексты, так и новые: подкасты, комиксы, диалоговые онлайн-тренажеры, интерактивные практические задания и экскурсии по виртуальным музеям.

Одной из ключевых особенностей этого курса является мультимедийный подход к обучению. Видеолекции и подкасты помогут студентам погрузиться в атмосферу прошлого, проследить за развитием событий и понять, какие факторы повлияли на ход истории России. Комиксы представляют информацию в легком и доступном формате, делая изучение материала увлекательным и запоминающимся.

В курсе предусмотрены диалоговые онлайн-тренажеры, где студенты могут на практике применить свои знания и умения. Интерактивные практические задания позволят углубиться в изучение определенных периодов и событий истории страны. Особое внимание уделено виртуальным экскурсиям. Не выходя из дома, можно увидеть экспонаты самых известных музеев страны, послушать лекции и задать вопросы экспертам. Эта поможет в полной мере ощутить атмосферу исторических событий и лучше узнать о культурном наследии России.

Курс «История России» доступен для всех желающих на национальном портале Открытое образование. Каждый участник вне зависимости от уровня подготовки и возраста сможет расширить свои знания о прошлом страны, по-новому взглянуть на исторические события и развить аналитическое мышление. Чтобы присоединиться к увлекательному путешествию нужно зарегистрироваться на сайте .

