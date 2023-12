Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселении Сосенском Новомосковского административного округа столицы с 2012 года введено в эксплуатацию 48 образовательных учреждений. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

«Поселение Сосенское — крупнейший центр развития Новой Москвы, самый яркий пример комплексного развития территорий. Здесь построен и продолжает строиться целый ряд многоэтажных жилых комплексов, создаются десятки тысяч рабочих мест, особенно на территории растущего административно-делового центра “Коммунарка”, построены новые поликлиники, функционирует крупный клинический комплекс, активно развивается транспортная и инженерная инфраструктура. В Сосенском появились новые автодороги, связывающие его с федеральными магистралями с другими районами Москвы. В Коммунарке открылись две станции метро, на очереди в следующем году третья», — рассказал глава ведомства.

Еще один детский сад достроят в поселке Коммунарка, входящем в состав поселения, до конца 2023-го. Он расположится на Фитаревской улице.

В новых образовательных учреждениях, что вводят на территории ТиНАО, созданы условия для всестороннего развития детей. Предметно-пространственная среда организована таким образом, чтобы эффективно развивать индивидуальность каждого воспитанника с учетом его склонностей, интересов и уровня активности. Кроме того, они приспособлены для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В новых школах предусмотрены современные кабинеты с необходимым оборудованием, спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, залы для проведения мероприятий, а также современные пищеблоки полного технологического цикла. В школьных дворах высаживают деревья и кустарники, их благоустраивают, создают на их территории спортивные зоны.

При строительстве детских садов обустраивают комфортные групповые ячейки, залы для занятий ребят, кружковые, методические и медицинские кабинеты, а также пищеблоки полного технологического цикла. В зданиях устанавливают панорамные окна, делают удобные выходы на улицу, а на прилегающей территории создают игровые площадки.

Специалисты уделяют особое внимание вопросам безопасности детей, воспитателей и преподавателей. В зданиях школ и детских садов смонтированы системы охранного телевидения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Кроме того, в учреждениях организованы посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра.

К 2035 году В ТиНАО планируется построить примерно 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также около 100 культурно-досуговых объектов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI