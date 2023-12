Династия Тучкевичей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Наш проект продолжает, пожалуй, одна из самых известных династий. На первом этаже Главного здания в галерее выдающихся политехников можно увидеть портрет академика РАН, члена Президиума Академии наук СССР Владимира Максимовича Тучкевича. Работая в области физики и техники полупроводников, он заложил основы советской полупроводниковой промышленности. В. М. Тучкевич первым предложил идею создания полупроводниковых приборов высоких токов. Свою научную деятельность В. М. Тучкевич связал с двумя институтами — Ленинградским политехническим и Физико-техническим имени А. Ф. Иоффе. Его сын, Владимир Владимирович, пошёл по стопам отца — после окончания Политеха занимался научной работой в ФТИ. Внук академика Максим Тучкевич учился на факультете технической кибернетики ЛПИ, где на первом курсе познакомился с Евгенией, которая стала его супругой. Сегодня Е. И. Тучкевич — старший преподаватель Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ, член Союза дизайнеров России, а сын Владимир, правнук академика и его полный тёзка, возглавляет Управление развития порталов и мобильных приложений и Управление цифровых технологий. Об этом читайте в нашем интервью .

