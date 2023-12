ГУУ начинает сотрудничество с Волонтёрским центром МИРЭА

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 декабря 2023 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления состоялось заседание Экологического клуба, созданного студентами 2 и 4 курсов кафедры экономики и управления в ТЭК.

Среди задач клуба – развитие в университете экологического волонтёрского движения. В этой связи на собрание был приглашен заместитель руководителя технической и IT деятельности Волонтёрского центра РТУ МИРЭА Константин Образцов.

Гость провёл презентацию своего Центра и сообщил, что тот является структурным подразделением Межрегиональной молодёжной общественной организации «Студенческий союз МИРЭА», осуществляет просветительскую деятельность и вовлекает студентов в волонтёрскую сферу, помогает в проведении социально значимых проектов и мероприятий на уровне университета, города и страны.

Наиболее подробно Константин Образцов рассказал о четырёх направлениях деятельности своего Волонтёрского центра.

По направлению патриотического волонтёрства студенты МИРЭА не только участвуют во всероссийских акциях и парадах, работают с ветеранами, но и ходят в поисковые экспедиции по местам важных событий Великой Отечественной войны, помогают восстанавливать память о павших героях. Среди необычной активности по социальному направлению можно отметить помощь известной отшельнице Агафье Лыковой. Очень интересным и трудным является арктическое направление. Константин Образцов сразу предупредил, что случаются непредвиденные обстоятельства, например, однажды их корабль застрял во льдах на две недели. Также он рассказал об экологическом направлении, куда входят маршруты по эко-тропам, обустройство заповедников, уборка мусора в закрытых экологических зонах – на Командорских островах, Кушкой косе, Эльбрусе, на Байкале, среди вулканов и гейзеров Камчатки.

В прошлом году Волонтёрский центр МИРЭА провёл мероприятия в 30 субъектах Российской Федерации. В планах поставить «галочки» по всей стране, во всех регионах. В 2024 году Центр планирует расширить свой состав до 1000 человек и в ближайшем будущем назначать руководителями экспедиций студентов, обладающих большим опытом работы на соответствующих направлениях.

После окончания презентации присутствующие задали гостю вопросы о том, как удалось привлечь к волонтёрскому движению так много студентов, как влиться в движения, и в целом интересовались устройством студенческой жизни в МИРЭА.

