График работы офисов (ДО) банка с 30 декабря 2023 г. по 9 января 2024 г. 

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –
|Дата
|Отделения в графике 5/2
|Отделения в графике 6/1 и 7/0
|29 декабря 2023
|Все офисы банка обслуживают клиентов юрлиц и физлиц в обычном режиме
|30 декабря 2023
|Не работают
|Работают до 18:00
|С 31 декабря 2023 по 2 января 2024
|Не работают
|С 3 по 6 января 2024
|Не работают
|Работают в обычном режиме
|7 января 2024
|Не работают
|8 января 2024
|Не работают
|Работают в обычном режиме
|С 9 января 2024
|Все офисы банка обслуживают клиентов в обычном режиме
Внутрибанковские платежи и переводы физлиц между своими счетами внутри банка и через СБП (Систему быстрых платежей) будут работать в новогодние праздники, как обычно.
Межбанковские платежи и переводы физлиц в российских рублях по номеру карты или банковским реквизитам, оформленные через мобильное приложение или в офисах Банка в период с 19:00 29 декабря 2023 по 08 января 2024 включительно, будут обработаны 9 января 2024 года в связи с нерабочими праздничными днями в России. При этом межбанковские платежи и переводы по СБП (Системе быстрых платежей) будут работать в новогодние праздники, как обычно. Просим планировать проведение платежей по номеру карты или банковским реквизитам в другие банки заранее.
С 30 декабря 2023 по 08 января 2024 будут недоступны услуги персональных менеджеров в офисах с премиальным обслуживанием. Работа возобновится 9 января в обычном режиме.
Подробная информация по времени и датам обслуживания клиентов доступна в файле.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.