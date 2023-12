График работы офисов (ДО) банка с 30 декабря 2023 г. по 9 января 2024 г. 

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Дата Отделения в графике 5/2 Отделения в графике 6/1 и 7/0 29 декабря 2023 Все офисы банка обслуживают клиентов юрлиц и физлиц в обычном режиме 30 декабря 2023 Не работают Работают до 18:00 С 31 декабря 2023 по 2 января 2024 Не работают С 3 по 6 января 2024 Не работают Работают в обычном режиме



7 января 2024 Не работают 8 января 2024 Не работают Работают в обычном режиме

С 9 января 2024 Все офисы банка обслуживают клиентов в обычном режиме

Внутрибанковские платежи и переводы физлиц между своими счетами внутри банка и через СБП (Систему быстрых платежей) будут работать в новогодние праздники, как обычно.

Межбанковские платежи и переводы физлиц в российских рублях по номеру карты или банковским реквизитам, оформленные через мобильное приложение или в офисах Банка в период с 19:00 29 декабря 2023 по 08 января 2024 включительно, будут обработаны 9 января 2024 года в связи с нерабочими праздничными днями в России. При этом межбанковские платежи и переводы по СБП (Системе быстрых платежей) будут работать в новогодние праздники, как обычно. Просим планировать проведение платежей по номеру карты или банковским реквизитам в другие банки заранее.

С 30 декабря 2023 по 08 января 2024 будут недоступны услуги персональных менеджеров в офисах с премиальным обслуживанием. Работа возобновится 9 января в обычном режиме.

Подробная информация по времени и датам обслуживания клиентов доступна в файле.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI