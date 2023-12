Город передал в аренду частным организациям шесть спортивных объектов в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году Москва передала в долгосрочную аренду частным организациям шесть спортивных объектов, среди которых спортивные комплексы, теннисный корт и манеж.

«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется Департаментом спорта и Департаментом экономической политики и развития города Москвы. Эти объекты массового спорта продолжают работу под управлением новых арендаторов. По условиям программы частные операторы в течение 25 лет обязаны использовать их по назначению, но имеют право самостоятельно определять перечень наиболее востребованных спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг», — рассказала Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития.

В рамках программы переданы: теннисный корт общей площадью свыше тысячи квадратных метров (улица Паустовского, дом 4а), спортивный зал общей площадью 840 квадратных метров (улица Новочеремушкинская, дом 34, корпус 2); спортивные комплексы, расположенные по адресам: улица Мосфильмовская, дом 41, корпус 2 (общая площадь — более 2,2 тысячи квадратных метров), улица Касаткина, дом 19 (общая площадь — свыше 1,4 тысячи квадратных метров), улица Матвеевская, дом 36 (общая площадь — 158 квадратных метров).

Программа передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам реализуется в соответствии с постановлением Правительства Москвы.

Еще один объект город передал в долгосрочную аренду частному лицу вне этой программы — манеж по адресу: Олонецкий проезд, дом 5. Объект площадью более 2,1 тысячи квадратных метров сдан в аренду на 15 лет. Инвестор проведет его модернизацию и переоборудует в крытое ледовое поле.

