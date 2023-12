Гирлянды и еловые ветки: на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3. Состав украсили около тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток, а также фигуры Дедов Морозов, светящиеся гирлянды и ажурные снежинки.

«Каждый Новый год пассажиры московского транспорта ждут выхода на линию праздничного поезда Еж-3. Этот поезд — символ преемственности в московском транспорте. Он радует москвичей своим особенным оформлением и атмосферой, а мы каждый год подбираем ему новые украшения. Уверен, что поездка в этом составе надолго запомнится вам и вашим детям», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Составы типа Еж-3 ходили в московском метро около 50 лет, в частности и по Таганско-Краснопресненской линии. За годы своей работы они перевезли миллионы людей. Теперь поезда этой серии выходят на линию всего несколько раз в год во время парадов и новогодних праздников. Они очень надежны и адаптированы для работы с минимальными интервалами.

Традиция украшать Еж-3 к новогодним праздникам длится с 2016 года. В этом году праздничный состав выйдет на линию в последний раз.

