Генетика в тренде: стартап-проект студентки ГУУ прошёл внешнюю акселерацию

В октябре 2023 года студентка 4 курса Государственного университета управления Варвара Карамышева приняла участие в круглом столе по университетским стартапам, на котором ей представилась возможность рассказать о своем проекте в области генетики m.GEN. Стартап вызвал интерес не только у предпринимателей, но и у представителей других университетов, и Варвара получила приглашение пройти акселерацию в Российском университете дружбы народов по направлению HealthTech. В течение двух месяцев студентка ГУУ работала над проектом под руководством трекера, «питчилась» в Сколково, приняла участие в INNOWEEK и Всероссийском форуме технологического предпринимательства (проект m.GEN в этом году вошёл в ТОП-1000 рейтинга университетских стартапов) и успешно завершила акселерационную программу.

m.GEN – это инновационное приложение, которое сдвигает подход к медицине с точки зрения не лечения симптомов, а с позиции анализа генетического паспорта пациента и выстраивания тактики лечения по его генетическому паспорту. Результаты генетического тестирования будут адаптированы в формат генетического дневника и электронную историю болезни. Приложение поможет отслеживать динамику самочувствия при помощи трекинга смарт-часов, напоминать о приёме лекарств, сдаче анализов и посещении врачей.

На итоговой защите проектов акселератора РУДН «-0+500» стартап Варвары Карамышевой был высоко оценён экспертной комиссией. Немаловажным результатом окончания акселерационной программы станет получение диплома Executive MBA по программе, аккредитованной в Британской академии бизнеса (Executive MBA in Innovation Management of British Business Academy), который дополнит портфолио студентки ГУУ. Кроме того, проектом Варвары заинтересовалась сеть медицинских центров «СМ-клиника», и сейчас студентка готовится к презентации проекта m.GEN генеральному директору с целью развития генетического направления внутри компании. Таким образом, стартап, который зародился в рамках проектного обучения ГУУ, прошёл долгий путь от идеи до зрелого продукта, в который готово инвестировать руководство одной из крупнейших в России сетей многопрофильных медицинских центров.

«Это история, которая идёт уже 4 года. Мой проект m.GEN – доказательство того, как одна маленькая идея, которой ты отдаёшь себя целиком и полностью, вырастает в реальное индустриальное сотрудничество. Я очень благодарна своему научному руководителю, доценту кафедры рекламы и связей с общественностью ГУУ Дмитрию Долгополову, который поддерживал меня на протяжении всего пути и не дал потерять веру в себя, и, конечно, трекеру акселератора Дмитрию Мамонтову за помощь в проработке моего стартапа, за советы и ценные знания, которые в итоге привели меня к столь успешному результату. В следующем году я буду защищать свой проект в качестве ВКР бакалавра в ГУУ и планирую дальше заниматься им в магистратуре. Уверена, что с такой поддержкой у меня всё получится!» – рассказала Варвара Карамышева.

