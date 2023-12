В 2023 году город выделил более 156 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году город предоставил свыше 156 гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С января по декабрь 2023 года город заключил с застройщиками и инвесторами 76 договоров аренды земельных участков площадью 156,3 гектара для реализации масштабных инвестпроектов. Так, в столице появятся новые производства, учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 1,5 миллиона квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

«Для возведения объектов образования предоставлено 15 участков площадью 14,8 гектара. 17 участков площадью 27,8 гектара выделено для коммерческих объектов, 10 участков площадью 19,6 гектара — для спорткомплексов. Также в 2023 году участки предоставлены для строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры, создания производств, объектов культуры», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В частности, в Тверском районе столицы появится театр мюзикла. Для реализации этого МаИП город предоставил инвестору участок площадью 0,17 гектара. В Нагатинском Затоне возведут два общественно-деловых комплекса с торговой галереей, кафе, ресторанами и галереей современного искусства. Для реализации проекта выделено 0,9 гектара земли. В районе Бирюлево Восточное на участке площадью 0,3 гектара построят семейный досуговый комплекс с магазинами и предприятиями сферы услуг.

