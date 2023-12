В столице пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В спортивном комплексе «ВТБ Арена» 26 января пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Гостей ждут мастер-классы, встречи с бизнесменами, ярмарка вакансий с участием крупных работодателей и многое другое. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Посетить «Студфест» могут все желающие по предварительной регистрации.

«Ключевым событием фестиваля станет конкурс молодежных проектов. Начинающие предприниматели поделятся своими бизнес-идеями по таким направлениям, как информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии. Авторы лучших предложений получат возможность доработать их вместе с наставниками и презентовать на главной сцене “Студфеста”», — рассказала Наталья Сергунина.

Принять участие в состязании приглашают москвичей в возрасте от 14 до 35 лет, а также иностранных студентов, живущих в столице.

Всего в конкурсе будет пять номинаций. «Инновационная Москва» посвящена решениям в области науки и техники, «Социальная Москва» — повышению качества жизни в городе, а «Здоровая Москва» — правильному питанию и спорту. Тем, кто выберет направление «Креативная Москва», нужно предложить варианты развития сферы развлечений. Номинация «Цифровая Москва» объединяет проекты в области программирования, ИТ, интернета, связи, робототехники и других отраслей.

Чтобы принять участие в отборе, нужно зарегистрироваться на сайте, подготовить и отправить видеовизитку, а также заполнить паспорт проекта в личном кабинете. Заявки принимаются до 5 января.

На следующем этапе пройдут онлайн-консультации, на которых эксперты помогут сформировать бизнес-план продукта.

Финалистов объявят 20 января. Вместе с наставниками они подготовят свои проекты к презентации на фестивале, где будут присутствовать потенциальные инвесторы.

Кроме того, на фестивале состоится награждение победителей добровольного квалификационного экзамена.

Поддержка начинающим бизнесменам предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

