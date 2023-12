В СПбГАСУ вручили награды III Всероссийского конкурса «АрхКонцепция»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Награждение победителей. Ведущая (слева): студентка СПбГАСУ Анна Егорова. В президиуме (слева направо): доцент кафедры архитектуры Санкт-Петербургской академии художеств Мария Орлова-Шейнер; и. о. заведующего кафедрой архитектурного проектирования СПбГАСУ Андрей Суровенков; Вера Бурцева; Олег Романов; студентка СПбГАСУ, волонтёр конкурса «АрхКонцепция» Анастасия Федакова

В СПбГАСУ 22 декабря чествовали победителей III Всероссийского архитектурного открытого творческого конкурса «АрхКонцепция». Организаторами выступили СПбГАСУ, Санкт-Петербургский Союз архитекторов и Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

С успешным проведением конкурса присутствующих поздравил Олег Романов, почётный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов, председатель организационного комитета. Олег Сергеевич сравнил «АрхКонцепцию» с «Золотым Трезини», превратившимся в мощное международное состязание. По мнению спикера, такое же развитие ожидает и конкурс в СПбГАСУ.

Екатерина Возняк, декан архитектурного факультета, сообщила, что было подано 180 конкурсных работ. Их авторами стали около 500 участников из 17 городов и 22 вузов. В центре внимания конкурсантов находилась востребованная тема «Культурный центр. Вектор эволюции».

С точки зрения архитектуры конкурсные работы проанализировала Дарья Бойцова, старший преподаватель кафедры архитектурного проектирования, член оргкомитета. По словам Дарьи Владимировны, работы ещё раз подтвердили, насколько многополярным является развитие культуры и, как следствие, развитие архитектуры культурных центров современности.

«Наиболее широко были раскрыты следующие направления: культурно-образовательные центры, расположенные как в густонаселенных городских районах, так и в рекреационных зонах; научно-культурные центры, где творчество представлено не только с художественной точки зрения, но и отражает развитие науки и межпредметного взаимодействия; культурно-туристические центры, раскрывающие идентичность места и историческую преемственность; культурно-деловые центры для проведения мероприятий высокого уровня обслуживания; музейные объекты, которые включают многофункциональные общественные культурные пространства. Также были небольшие объекты, которые относятся к жилой архитектуре.

Отдельно следует отметить качественные работы по приспособлению объектов исторического наследия под функции культурных центров, направленные на ревитализацию зданий и территорий. Во многих работах особое внимание уделено важности экологичного подхода, в некоторых учтены принципы устойчивого развития архитектуры и строительства. Это во многом приоритетный вектор эволюции культурных центров как объектов инновационных, которые не только активно реагируют на изменения в обществе и современных технологиях, но и задают эти направления развития общества и технологий», – сказала Дарья Бойцова.

В номинации «Архитектура» среди профессиональных архитекторов победил проект культурного центра «Каньон» (автор – Андрей Никольский, руководитель – Константин Колодин, СПбГАСУ).

В номинации «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» среди профессиональных архитекторов лучшим признан проект «Культурный центр. Реновация Сысертского завода в городе Сысерть» (авторы – Артемий Благинин, Максим Шульмейстер, Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова).

В номинации «Архитектура» среди студентов высших учебных заведений первым стал проект «Центр иммерсивного искусства в Екатеринбурге» (автор – Елена Полепишина, руководитель – Максим Винницкий, Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н. С. Алфёрова).

Ангелина Тельпис, Екатерина Возняк, Анастасия Яковлева и Анастасия Урдашева

В номинации «Архитектурная концепция» среди студентов высших учебных заведений победил проект «Культурный центр “STEKLO”». Его авторы – Ангелина Тельпис, Анастасия Урдашева, Анастасия Яковлева из СПбГАСУ. О работе рассказала Ангелина Тельпис: «В качестве участка для нашего проекта культурного центра была выбрана территория так называемого “Стеклянного городка”, берущего своё начало с конца восемнадцатого века, с возникновения на этом месте стекольного завода. Именно это легло в основу нашего проекта. Исходя из концепции, образ здания вдохновлён процессом создания стекла, которое производится путём охлаждения расплавленных при высокой температуре компонентов. Белые корпуса, напоминающие кварц, сходятся в “раскалённом” атриуме, в основной “точке кипения” искусства и творчества проектируемого культурного центра».

В номинации «Дизайн архитектурной среды» среди студентов высших учебных заведений победил проект «Двор жилого дома» (автор – Марина Соколова, руководители – Валерия Габрава, Анна Невокшенова, Воронежский государственный технический университет).

В номинации «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» среди студентов высших учебных заведений победу одержал проект «Конгресс-центр на базе Большой Ивановской мануфактуры» (авторы – Анастасия Старикова, Александра Шорошева, руководители – Екатерина Трибельская, Дарья Попова, Московский государственный академический художественный институт им. В. И. Сурикова).

Среди учащихся общеобразовательных организаций и средних профессиональных учреждений в номинации «Архитектурный макет» первым был признан проект «Концепция культурно-образовательного центра в Сортавале» (авторы – Наталия Амелина, Виктория Бойцова, Инженерно-технологическая школа № 777 Санкт-Петербурга).

В номинации «Архитектурный макет» среди студентов высших учебных заведений победил проект «Детско-юношеский центр научно-технического творчества в Армавире» (авторы – Дарья Соколова, Анна Касьянова, Екатерина Ямолова, Алиса Ложкина, руководители – Ольга Белоусова, Зоя Аксёнова, СПбГАСУ).

Приз зрительских симпатий в номинации «Архитектурный макет» получил проект «Культурный центр “Соляр Прауш”» (авторы – Устиния Петрова, Руслана Артемьева, СПбГАСУ).

Гран-при среди студентов высших учебных заведений завоевал проект «Ревитализация и реновация Дома советов в Калининграде», авторами которого стали студентки нашего вуза Дарья Манакова, Карина Исхакова, Дарья Кильдибекова, Софья Мифтахова и Алёна Шамонина (руководитель – Зоя Аксёнова).

«Основная идея концепции реновации Дома советов заключается в формальном переосмыслении брутальной советской архитектуры и интеграции её в современный мир, замене функции пространства с сохранением образа и некоего духа места», – прокомментировала Зоя Аксёнова.

В завершение церемонии награждения Вера Бурцева, директор АНО «Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве», руководитель рабочей группы по созданию российского стандарта энергоэффективности и экологичности GREEN ZOOM, вручила специальные призы от возглавляемой ею организации конкурсантам из СПбГАСУ: Елизавете Донец, Игорю Иванову, Марии Якуненковой – за работу «Центр культуры народов Арктики»; Андрею Никольскому (руководитель – Константин Колодин) – за проект культурного центра «Каньон».

На церемонию награждения прибыли и конкурсанты из других городов. Организаторы были особенно рады их видеть. Многие присоединились к торжеству по видеосвязи.

В номинации «Архитектура» специального приза удостоилась работа Алёны Кирсановой из Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета «Соседский центр» (руководители – Ольга Успенская, Евгений Зыков). Соседский центр – это пространство, где люди могут коммуницировать, отдыхать, общаться, объяснила автор проекта, предложившая разместить центр в зелёном районе города.

Олег Романов и Альберт Дмитренко

Диплом III степени в номинации «Архитектура» получил проект «Научно-популярный центр с планетарием, г. Владимир, Быковский проезд». Автор – Альберт Дмитренко из Владимирского государственного университета им. Столетовых (руководитель: Евгений Миронов). Автор ставил задачу отразить функцию планетария во внешнем облике здания и использовал для этого нестандартные формы.

Желаем победителям и участникам конкурса «АрхКонцепция» дальнейших профессиональных успехов!

