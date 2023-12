В кафе розничной сети «Роснефть» начали варить кофе из венесуэльских зерен

Source: MIL-OSI Russian Language News

На флагманских автозаправочных комплексах «Роснефти» стартовали продажи кофе из эксклюзивного венесуэльского зерна. Оценить новинку уже можно на 30 АЗС Компании в Москве и Санкт-Петербурге, в отеле «Владимировский» на Ладоге, а также в павильоне «Роснефть» на ВДНХ.

Презентация и дегустация кофе, сваренного из венесуэльского зерна, состоялась 26 декабря на экспозиции «Роснефти» в рамках международной выставки-форума «Россия». Гостей павильона угощали ароматным напитком, а также рассказали о регионе, где выращивают кофейные зерна.

Кофейное зерно из Венесуэлы считается одним из лучших в мире по качеству и вкусовым характеристикам. Это связано не только с сохранением национальных традиций выращивания кофе, но и с уникальными природными условиями. Сочетание особенностей климата и богатых почв высокогорных районов – все это создает идеальную среду для получения кофейных зерен.

Венесуэльский кофе – это 100% арабика, выращенная в Андах на высоте 1800 метров над уровнем моря, которая обладает мягким вкусом с нотками ванили, шоколада и спелых фруктов. Кофе из Венесуэлы нечасто встречается на российском рынке из-за малых объемов экспорта, именно поэтому его появление в кафе сети АЗС делает такое предложение эксклюзивным.

В июне 2023 года на полях XXVI Петербургского международного экономического форума между НК «Роснефть» и венесуэльскими компаниями были подписаны соглашения о намерениях в области организации прямых поставок зернового кофе, произведенного в Венесуэле, для реализации в розничной сети АЗС. Первая партия зерен прибыла в Россию в декабре 2023 года.

При покупке кофе на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда» 5% от стоимости вернется на карту баллами. Со списком и адресами АЗК, где уже можно попробовать венесуэльский кофе, можно ознакомиться на сайте «АЗС «Роснефть».

С 1 декабря участникам программы лояльности «Семейная команда» стало еще выгоднее совершать покупки и заправляться. Специально для этого была внедрена система статусов, которая состоит из 4 уровней: «Серебро», «Золото», «Платина» и «Бриллиант». Ежемесячно среди всех участников от 2-го уровня и выше будет проводиться розыгрыш 1 млн рублей. Подробности на сайте komandacard.ru.

Справка: Розничная сеть «НК «Роснефть»» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3 000 автозаправочных станций. «Семейная команда» – накопительная бонусная программа компании «Роснефть». Ее участники могут копить баллы, заправляясь на АЗС Компании, а также у партнеров. Накопленные баллы можно использовать при оплате топлива, товаров в магазинах и кафе в розничной сети. Присоединиться к программе лояльности можно, скачав приложение «АЗС Роснефть» и оформив виртуальную карту лояльности. На сети АЗС «Роснефть» работают магазины, кафе, аптечные пункты, и аппараты по приёму/выдаче одежды в химчистку. Компания также развивает новое направление клиентского сервиса АЗС – фудтраки (передвижные торговые точки). Сервис «кафе на колесах» доступен на АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и в других регионах присутствия розничной сети. История кофе в Венесуэле насчитывает около 300 лет. На территорию современной страны кофейные деревья были завезены испанскими миссионерами в 1730 году, а уже в конце XIX – начале XX века Венесуэла производила почти треть мирового объема кофе. Сегодня производство кофе – один из крупных секторов венесуэльской экономики, однако до недавнего времени его объемы не позволяли выйти на значительные экспортные поставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

26 декабря 2023 г.

