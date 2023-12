Более 500 компаний зарегистрировалось на портале для туротрасли «Russpass. Бизнес»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За полгода с момента начала работы портала «Russpass. Бизнес» там зарегистрировалось более 500 туристических компаний. Они получили доступ к личному кабинету и набору различных инструментов. Например, участники могут найти новых партнеров, запросить персональную аналитику или уточить актуальные данные в сфере туризма. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Самый популярный раздел — “Проекты и мероприятия”. Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма. Информацию о них могут размещать и сами организаторы, зарегистрированные в системе. С помощью портала уже подано более 1,5 тысячи заявок на участие в разных программах — от образовательных интенсивов до бизнес-миссий в другие регионы и страны», — рассказала Наталья Сергунина.

Среди самых популярных событий оказались туристическая премия «Путеводная звезда», первая международная конференция по деловому туризму Meet Global Mice Congress и мероприятия Московского туристического хаба — деловой коммуникационной площадки для представителей туристической отрасли.

Кроме того, на портале доступны калькулятор для расчета размера грантов в сфере туризма, которые предоставляет город туроператорам и организаторам деловых мероприятий, фотобанк с яркими видами столицы и аналитические статьи. Из них пользователи узнают о последних тенденциях в сфере путешествий. Так, чаще всего посетители портала обращались к материалам «Карта туристических объектов, где действуют китайские платежные сервисы» и «Кто отдыхает в Москве: портрет внутреннего туриста».

