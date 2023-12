Более 2,3 тысячи домов капитально отремонтировали в столице в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2023 году капитально отремонтировали более 2,3 тысячи столичных многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошло 2309 объектов. Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах», — отметил Петр Бирюков.

Перечень работ для каждого дома определяют с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. По словам заммэра, зимой выполняют работы, которые не зависят от температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций во время отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш начинается с установлением устойчивых положительных температур воздуха на улице.

В столичную программу капремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.

