БКЛ, Московские центральные диаметры и социальная инфраструктура: главные достижения Москвы в строительной сфере в 2023 году

Правительство Москвы подвело итоги работы Строительного комплекса в 2023 году. Основной его задачей оставалось создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, продолжение реализации программы реновации. Но, в отличие от прошлых лет, действовать приходилось в условиях санкционного давления. Стройкомплекс Москвы успешно справился с этой сложнейшей ситуацией, обеспечив ввод в эксплуатацию 13,3 миллиона квадратных метров недвижимости и сохранив высокие темпы строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Строительство метро

С 2011 года в столице построено 236 километров линий, 114 станций, 11 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Сеть метро выросла в 1,6 раза.

Важнейшим итогом 2023 года стало открытие сквозного движения поездов по всей Большой кольцевой линии метро — крупнейшему метрокольцу в мире (70 километров, 31 станция). Она улучшила транспортное обслуживание 15 миллионов жителей Москвы и Московской области. На многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составила до 35–45 минут.

Кроме того, открыто движение на новых участках «Рассказовка» — «Аэропорт Внуково» (4,9 километра, две станции) Солнцевской линии и «Селигерская» — «Физтех» (5,8 километра, три станции) Люблинско-Дмитровской линии.

Продолжаются работы по строительству новых радиусов и продлению Троицкой, Рублево-Архангельской и Сокольнической (до станции «Новомосковская») линий метро. Кроме того, ведется проектирование Бирюлевской линии. В стадии строительства находится 15 новых станций метро.

Железнодорожный транспорт

Правительство Москвы совместно с Правительством Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги» и администрацией губернатора Московской области реализует масштабную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Начиная с 2011 года построено 392,9 километра железнодорожных путей (с учетом МЦК), открыто 52 новых (с учетом МЦК) и реконструировано 56 существующих станций (московских городских вокзалов). В составе транспортного узла «Черкизово» появился вокзал Восточный для поездов дальнего следования.

Одним из основных событий 2023 года стало открытие новых диаметров наземного метро — третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Ленинградско-Казанский» (85 километров, 38 станций) от Зеленограда до Раменского и четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский» (86 километров, 36 станций) от Апрелевки до микрорайона Железнодорожный в Балашихе.

Кроме того, в этом году построили и реконструировали 13 железнодорожных станций: Лесной Городок (МЦД-4), Очаково (МЦД-4), Марьина Роща (второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и новая МЦД-4), Площадь Трех Вокзалов (МЦД-2 и второй этап МЦД-4), Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), Зеленоград — Крюково (МЦД-3), Ольгино (новая МЦД-4), Поклонная (МЦД-4), Кутузовская (новая МЦД-4), Тестовская (новая МЦД-4), Белорусская (МЦД-1 и МЦД-4), Лианозово (первый этап МЦД-1), Курская (МЦД-2 и МЦД-4).

В планах на 2024-й — завершить строительство и реконструкцию восьми объектов пассажирской инфраструктуры, включая:

— новый московский городской вокзал Митьково (МЦД-3);

— реконструированный московский городской вокзал Щербинка (МЦД-2);

— новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4;

— северный вестибюль станции Тестовская МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и району «Большой Сити»;

— уникальное пролетное строение, которое завершит интеграцию станции Кутузовская МЦД-4 с метрополитеном;

— новый вестибюль станции Деловой Центр, который обеспечит интеграцию МЦК с МЦД-4;

— новый южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово (МЦД-1);

— дополнительный вестибюль (надземный переход) через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково (МЦД-3).

Ежедневно инфраструктурой этих объектов будут пользоваться более 250 тысяч жителей Москвы и Московской области.

Улично-дорожная сеть

Последние годы Правительство Москвы поддерживает темпы строительства дорог — около 100 километров в год. С 2011-го по 2023-й проложено 1356 километров дорог, что составляет примерно 25 процентов от существующей улично-дорожной сети. Построено 425 тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, сделано 297 внеуличных пешеходных переходов.

В 2023 году завершено строительство 115 километров дорог, 66 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. В числе наиболее значимых объектов — южное направление Московского скоростного диаметра, проспект Багратиона, реконструированная развязка МКАД с Липецкой улицей.

В 2024–2026 годах планируется построить 265 километров дорог, 71 искусственное сооружение и 60 пешеходных переходов.

Строительство жилья и коммерческой недвижимости

Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости — по итогам 2023 года возведено 13,3 миллиона квадратных метров, в том числе 6,2 миллиона квадратных метров жилья.

В целом начиная с 2011 года в столице построено 132,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 57 миллионов квадратных метров жилья, в которых проживают свыше двух миллионов человек.

Программа реновации

В результате реализации программы реновации в новые квартиры переедут около миллиона москвичей, проживающих в старых домах. В кварталах реновации создается городская среда другого качественного уровня — сбалансированная, открытая, комфортная и привлекательная.

В программу включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

В настоящее время подобраны 602 стартовые площадки, расположенные во всех округах Москвы, для строительства домов общей мощностью 9,9 миллиона квадратных метров.

Уже построено 290 жилых домов общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров. Ведется возведение и проектирование 434 зданий общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров.

В настоящее время идет либо уже закончено переселение свыше 147 тысяч человек из 915 домов.

Строительство объектов социальной и научной инфраструктуры

С 2011 по 2023 год в Москве построили 1013 объектов социальной инфраструктуры: 596 зданий школ и детских садов, 154 объекта здравоохранения, 197 спортивных объектов, 66 объектов культуры.

В 2023 году возвели 114 объектов, в числе которых 68 зданий школ и детских садов, 24 — медицинских учреждений, 20 спортивных объектов и два объекта культуры.

Среди знаковых объектов, которые построили в этом году:

— флагманские центры в трех городских стационарах — Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городской клинической больнице (ГКБ) имени С.П. Боткина и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова;

— новые лечебно-диагностические комплексы Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и инфекционной клинической больницы № 1;

— кластер «Ломоносов» — флагман инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы»;

— два новых корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана;

— спортивные объекты — ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», академия спорта «Динамо» в Петровском парке, ледовый каток «Сталкер» в Куркине, Дворец спорта «Некрасовка», центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, спортивный комплекс с бассейном «Качаловский» в Северном Бутове, спорткомплекс «Пегас» во Внукове и другие.

В планах на 2024–2026 годы — строительство около 180 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спорткомплексов и других социальных объектов, среди которых многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, флагманский центр ГКБ имени В.М. Буянова, лучевой корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и ряд других.

