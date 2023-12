Этот день в истории Политеха: 25 – 31 декабря

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Календарный год завершается очередным выпуском спецпроекта «Этот день в истории», посвящённым 125-летию Политеха. Сегодня мы расскажем о событиях, которые происходили в разные годы с 25 по 31 декабря.

25 декабря 1946 года в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор Ф-1 и осуществлена самоподдерживающаяся ядерная цепная реакция. Историческое событие прошло в Лаборатории № 2 АН СССР (сейчас НИЦ «Курчатовский институт»). Советские учёные доказали возможность создания мощного промышленного реактора для получения плутония для атомной бомбы. В настоящее время реактор является памятником науки и техники Российской Федерации и мемориальным комплексом. Игорь Курчатов окончил кораблестроительный факультет Политехнического института, вёл курс по физике диэлектриков на физико-механическом факультете ЛПИ, работал доцентом электромеханического факультета.

25 декабря 1974 года был подписан «Договор 28-ми ленинградских предприятий и организаций, участвующих в создании Саяно-Шушенской ГЭС». В мероприятии участвовали Ю. С. Васильев (ректор Политехнического института с 1983 по 2003 годы), директор Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б. Е. Веденеева М. Ф. Складнев, министр энергетики и электрификации СССР П. С. Непорожний.

26 декабря 1845 года (14 декабря — по старому стилю) родился Александр Посников , один из известнейших русских учёных-экономистов. Важной вехой в его жизни стали организация и открытие экономического отделения Политеха. Став первым деканом отделения, в дальнейшем Александр Сергеевич дважды занимал пост директора института с 1907 по 1911 годы.

26 декабря 2014 года в Политехе прошёл первый губернаторский студенческий новогодний бал. Наш вуз не случайно был выбран для проведения одного из самых долгожданных и атмосферных событий года. Университет имеет давние традиции проведения балов, которые неизменно проходят в Белом зале. В этом году 21 декабря Белый зал СПбПУ вновь преобразился для губернаторского бала, и впервые его сопровождал не военный духовой оркестр, а оркестр студентов СПбПУ.

28 декабря отмечается Международный день кино. У актёров театра «Глагол» — солидная киноистория. Марина Яковлева в 2023 году снялась в фильме «Страна советов», в сериалах «Отель для двоих», «Леон», «Настоящий», «Такси под прикрытием», в короткометражном фильме «Размазни». Студенты СПбПУ Илья Григорьев (ИЭиТ) и Егор Тютюнников (ИПМЭиТ) участвовали в съёмках короткометражного фильма «Мозаика». Актёры театра «Глагол» Мария Антонова и Всеволод Сухов в этом году снялись в короткометражном фильме «Катаюсь». Фильмография студентки ИСИ Татьяны Ющиной насчитывает семь работ в семи проектах. Кроме этого, активно снимаются в фильмах Денис Моисеев (109 работ), Виталий Исаков (75 работ), Евгения Любимова-Ананичева (60 работ), Александр Евсюков (21 работа), Александра Марискина (14 работ), Тимофей Щагин (20 работ).

29 декабря 1961 года Президиум АН СССР наградил Политехнический институт медалью в честь запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Именно в Политехе на базе Лаборатории вычислительных машин и электронной вычислительной техники было организовано Опытно-конструкторское бюро (ОКБ ЛПИ, главным конструктором был назначен профессор Т. Н. Соколов ), в котором создавали аппаратуру для обработки орбитальных данных искусственных спутников Земли и разрабатывали системы управления.

31 декабря 1975 года открыта станция петербургского метро «Политехническая». Она получила такое название из-за близости к комплексу зданий Ленинградского политехнического института. В дополнение к официальному названию станция получила неофициальное в честь вуза — «Политех».

