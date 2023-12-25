Финансовые новости: 25.12.2023 состоится депозитный аукцион Акционерного общества Микрокредитная компания “Гарантийный фонд Самарской области”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры

Дата проведения депозитного аукциона 25.12.2023

Валюта размещения RUB

Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 60 000 000.00

Срок размещения, дней 180

Дата внесения средств 26.12.2023

Дата возврата средств 23.06.2024

Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 15.55

Условия заключения, срочный или особый Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 60 000 000.00

Максимальное количество заявок от одной организации, шт. 1

Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая

Дополнительные условия проценты на сумму вклада (депозита) начисляются и выплачиваются ежемесячно; начисление комиссий и вознаграждений за осуществление операций по депозитному счету не допускается; пролонгация договора банковского вклада (депозита) по истечении срока размещения депозита не допускается; досрочное востребование суммы вклада (части суммы вклада) по требованию АО МКК “ГФСО”, при этом на сумму досрочно востребованных денежных средств процентная ставка устанавливается в размере выше ставки для досрочного востребования суммы вклада (части суммы вклада), установленной в кредитной организации (далее – “до востребования”)

Основание Договора Генеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)

Время сбора заявок с 11:00 по 11:25

Заявки в предварительном режиме с 11:00 по 11:20

Заявки в режиме конкуренции с 11:20 по 11:25

Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 11:40

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

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