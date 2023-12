Финансовые новости: Эксперимент по развитию партнерского финансирования: установлены правила информирования клиентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Потребителю, желающему заключить договор или совершить сделку по правилам партнерского финансирования, должна быть предоставлена информация об особенностях таких сделок. Перечень необходимой информации и порядок ее предоставления установлены указанием Банка России. Указание вступает в силу 5 января 2024 года.

Обязательной является информация о том, что средства, которые клиент передает организации по договорам партнерского финансирования, не застрахованы государством. Человека следует оповестить, куда и каким способом он может направить жалобу, какая организация ведет контроль и надзор за участниками эксперимента. Все сведения должны быть размещены в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте компании. Эксперимент по развитию партнерского финансирования проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана. В нем принимают участие как финансовые организации, так и другие юридические лица. При этом организация, которая не является банком или НФО, должна информировать своих клиентов об ограничениях, установленных Банком России. Фото на превью: IVAN ABORNEV / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI