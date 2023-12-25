Финансовые новости: О расчете новых валютных фиксингов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

29 декабря 2023 года Московская биржа начинает расчет и публикацию новых валютных фиксингов на пары “белорусский рубль – российский рубль” (BYNFIXME) и “доллар США – казахстанский тенге” (USDKZTFIXME).

Валютные фиксинги рассчитываются ежедневно на основании заявок и сделок на валютном рынке Московской биржи по состоянию на 12:30 по московскому времени. Данные индикаторы используются для определения цены исполнения биржевых фьючерсов на валютные пары на срочном рынке Московской биржи, участниками внебиржевого рынка беспоставочных конверсионных деривативов, а также в качестве справочной цены в коммерческих контрактах участников внешнеэкономической деятельности.

Подробная информация о расчете валютных фиксингов размещена на сайте Московской биржи.

С новой редакцией методики можно ознакомиться на следующей странице.



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